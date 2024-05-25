انتهت الدوري المصري - الداخلية (3)-(0) المقاولون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الداخلية ضد المقاولون العرب في الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

ق97. جوووول ثاالث للداخلية عن طريق أحمد سيد غريب.

ق96. بطاقة حمراء ثانية للمقاولون للاعب عبد الرحمن كمال بعد تدخل عنيف على لاعب الداخلية.

ق78. جوووول الثاني للداخلية عن طريق كريم يحيى من ركلة جزاء.

ق69. بطاقة حمراء لأحمد علاء لاعب المقاولون العرب بعد تلقيه بطاقة صفراء ثانية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43. جووول أول للداخلية عن طريق إسلام عبد النعيم من رأسية.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل