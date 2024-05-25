فحص طبي يحسم موقف مالكوم من نهائي كأس ملك السعودية

السبت، 25 مايو 2024 - 16:11

كتب : FilGoal

مالكوم

يخضع البرازيلي مالكوم فيلبي جناح الهلال لفحص طبي لتحديد موقفه من خوض مواجهة الهلال المرتقبة.

ويلعب الهلال أمام النصر يوم الجمعة المقبل ضمن نهائي كأس ملك السعودية.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن مالكوم سيجري فحوصات طبية وأشعة بالرنين المغناطيس للوقوف على حالته بعد إصابته بمواجهة الطائي.

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وغادر مالكوم مواجهة الهلال أمام الطائي في الوقت بدل الضائع بعدما تعرض للإصابة في المباراة التي حسمها الهلال 3-1.

مالكوم خاض 48 مباراة مع الهلال بالموسم الحالي وسجل 23 هدفا وصنع 13 آخرين بجميع المسابقات.

ولم يتعرض الهلال لأي هزيمة في الموسم الحالي من الدوري السعودي قبل جولة من نهاية المسابقة.

الهلال فاز بلقب الدوري السعودي ولقب كأس السوبر بالموسم الحالي ويبحث عن البطولة المحلية الثالثة عندما يواجه النصر.

فيما ودع الهلال دوري أبطال آسيا من الدور نصف النهائي بعد الخسارة بتيجة 5-4 بمجموع المباراتين أمام العين الإماراتي.

الهلال النصر
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