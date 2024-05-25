بونجاح يحسم الجدل حول مستقبله.. وموعد الإعلان عن ناديه الجديد

السبت، 25 مايو 2024 - 15:25

كتب : FilGoal

بغداد بونجاح

حسم الجزائري بغداد بونجاح حول مستقبله بعد رحيله عن صفوف السد القطري.

ورحل بونجاح عن السد القطري بنهاية الموسم الجاري بعد 9 سنوات قضاها بقميص بطل الدوري القطري.

وقال بونجاح عبر قنوات الكاس القطرية: "مستحيل أنسى مشواري مع السد. كنت أتوقع البقاء في النادي، لكن أحببت تغيير الأجواء و اختيار دوري جديد، أشكر السد الذي أعطاني فرصة اللعب للمنتخب الجزائري".

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وكشف بونجاح "هذا الأسبوع سأكشف وجهتي المستقبلية، سألعب لصالح فريق من بين فريقين في الدوري السعودي".

صحيفة "الرياضية" السعودية، ذكرت في وقت سابق أن اللاعب البالغ من العمر 32 عاما يملك عرضا مقابل 6 ملايين يورو لمدة موسمين من جانب نادي الشباب.

وأفادت الصحيفة أن بونجاح يرغب في اللعب في الدوري السعودي بسبب تواجد بعض اللاعبين العالميين مثل كريستيانو رونالدو وساديو ماني ونيمار وغيرهم.

ولعب بونجاح مع السد 24 مباراة خلال الموسم الجاري في جميع البطولات مسجلا 13 هدفا وصنع 4 آخرين.

وفاز بونجاح بجائزة هداف دوري نجوم قطر 3 مرات في موسم 2016-2017 و2018-2019 و2020-2021.

وحصل على دوري نجوم قطر 3 مرات ومرتين الكأس أمير قطر، وكذلك كأس أمم إفريقيا 2019.

بغداد بونجاح السد القطري
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