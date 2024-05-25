مؤتمر تشافي الأخير: إقالتي في مصلحة برشلونة.. والنادي لا يسيء إلى أساطيره

أقر تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة أن إقالته من تدريب الفريق في مصلحة ناديه.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه إشبيلية في ختام الدوري الإسباني الأحد المقبل.

وقال المدير الفني الإسباني خلال مؤتمر صحفي: "أسباب إقالتي؟ الأمر ليس معقدا، سواء فهمته أم لا، لكن قرارهم كان من أجل مصلحة النادي والحاجة في التغيير، أنا أحترم قرارهم وأتمنى لهم الأفضل، كان لدي الحماس والطموح والإيمان بالفريق".

وأضاف "لم أغضب من طريقة إدارة النادي بشأن موقفي، خوان لابورتا -رئيس النادي- أخبرني بأسباب الإقالة، ولذلك تقبلت القرار لأنه يقرر كل شيء في النادي، وفي النهاية صافحنا بعضنا البعض وتمنيت له التوفيق، سأعود لتشجيع الفريق من المدرجات".

وأكمل "قلت من قبل إن لن يكون أي شيء في المتبقي مع عقدي".

وواصل "عدم تعامل برشلونة بشكل جيد مع الأساطير؟ هذا السؤال يجب أن يكون للابورتا والمدير الرياضي، كنت أرغب في وجود ظروف أخرى، لكن لم يحدث، لذلك هذا السؤال لهم وليس لي".

وشدد "أود العودة مرة أخرى إلى النادي الذي أحبه، أتمنى أن تأتي لي الفرصة مرة أخرى، أحب التواجد في برشلونة دائما".

وأنهى حديثه "الاختلاف مع الإدارة بسبب الانتقالات؟ لا توجد أي خلافات مع الإدارة بشأن المغادرين والمنضمين، تكيفت مع الفريق لأن تلك هي مصلحة النادي، لابروتا شرح لي أسبابه، ليس لدي أي خيار سوى قبول القرار لأن هو صاحب القرارات".

ويحتل برشلونة وصافة جدول الترتيب برصيد 82 نقطة وضمن مركزه بغض النظر عن النتيجة ضد إشبيلية.

بينما يأتي الفريق الأندلسي في المركز الـ13 برصيد 41 نقطة.