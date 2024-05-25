سبورت: تحسبا لفشل فليك مستقبلا.. برشلونة يرغب في تجديد عقد ماركيز

السبت، 25 مايو 2024 - 13:18

كتب : FilGoal

رافاييل ماركيز

يرغب نادي برشلونة في تجديد عقد رافاييل ماركيز المدير الفني للفريق الثاني لمدة موسم قادم.

وينتهي عقد المدير الفني المكسيكي في الصيف المقبل.

وحسب صحيفة سبورت فإن النادي الكتالوني بقيادة خوان لابورتا يرغب في استمرار ماركيز في تدريب الفريق الثاني.

أخبار متعلقة:
مورينيو: تدريب البرتغال نهاية طبيعية لمسيرتي.. ويمكننا الفوز بـ اليورو وكأس العالم التجربة الرابعة.. روني مدربا لـ بليموث أرجايل تين هاج: النقاد لا يحللون بالحقائق.. وشو أفضل ظهير أيسر في العالم تقرير: منافسة بين تشيلسي ويونايتد لضم موهبة دفاع الأرجنتين

وأفادت الصحيفة أن فكرة إدارة برشلونة هو أن في حالة فشل هانز فليك المدير الفني الجديد المتوقع، سيكون ماركيز جاهزا لتدريب الفريق بشكل مؤقت.

وأصدر برشلونة بيانا أعلن خلاله أن تشافي هيرنانديز لن يستمر كمدرب للفريق الأول في موسم 2024-25.

وأوضح برشلونة في بيانه أن تشافي هيرنانديز سيتولى تدريب الفريق للمرة الأخيرة في مباراة إشبيلية، على ان يتم الإعلان عن المدير الفني الجديد خلال الأيام المقبلة.

وكان تشافي قد أعلن رحيله من برشلونة من قبل أن يتراجع عن قراره منذ شهر، ولكن بعد حديثه عن الوضع المالي للنادي، انتشرت تقارير تفيد قرب رحيله وهو ما تأكد الآن.

راديو RAC1 كشف من قبل أن خوان لابورتا رئيس برشلونة يشعر بخيبة أمل كبيرة وغاضب من تشافي لسببين على وجه الخصوص.

والسبب الأول حسب الراديو هو تصريحات تشافي قبل مباراة الفريق ضد ألميريا، ويرى لابورتا أن كلمات تشافي اختلفت كثيرا عما قاله لمجلس الإدارة في اجتماع قبل الإعلان عن بقاءه في منصبه.

ويأتي السبب الآخر هو أن لابورتا غير سعيد بتشافي لأن النادي بذل مجهودا كبيرا من أجل دعم صفوف الفريق بلاعبين والمدرب لم يستفد من ذلك.

صحيفة ماركا ذكرت أن النادي الكتالوني سيتكلف 15 مليون يورو لإقالة تشافي، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو لطاقمه الفني.

وضمن برشلونة المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني برصيد 82 نقطة بفارق 4 نقاط عن جيرونا قبل الجولة الختامية للمسابقة.

فيما حسم ريال مدريد لقب الموسم الحالي من الدوري الإسباني برصيد 94 نقطة.

تشافي تولى تدريب برشلونة منذ شهر نوفمبر من عام 2021.

المدرب صاحب الـ 44 عاما توج برفقة برشلونة بلقب الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني في الموسم الماضي.

المدرب البديل

شدد فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس أن هانز فليك وقع مع نادي برشلونة لمدة عامين.

وأعلن برشلونة رحيل تشافي هيرنانديز عن منصب المدير الفني للفريق بنهاية الموسم الحالي.

وأكد رومانو أن الاتفاق رفقة المدير الفني الألماني انتهى بنجاح وتم تأكيده من قبل وكيل أعماله.

وكشف رومانو عن اصطحاب فليك لمساعدين ألمانيين معه الجهاز الفني من أجل المهمة الجديدة في الدوري الإسباني.

برشلونة الدوري الإسباني رافاييل ماركيز تشافي هيرنانديز هانز فليك
نرشح لكم
ليفاندوفسكي وروكي بطلي القصة.. أثلتيك تكشف كواليس إقالة تشافي تشكيل نهائي كأس إنجلترا – هالاند أساسي مع سيتي وراشفورد يقود هجوم يونايتد في دربي مانشستر مؤتمر تشافي الأخير: إقالتي في مصلحة برشلونة.. والنادي لا يسيء إلى أساطيره سكاي: بايرن يتوصل لاتفاق مع بيرنلي بشأن كومباني آس: شروط برشلونة لمساعد فليك.. و3 لاعبين مرشحين لشغل المنصب ديلي ميل: أرسنال ينافس ليفربول على نجم فينورد مورينيو: تدريب البرتغال نهاية طبيعية لمسيرتي.. ويمكننا الفوز بـ اليورو وكأس العالم التجربة الرابعة.. روني مدربا لـ بليموث أرجايل
أخر الأخبار
مباشر نهائي كأس الاتحاد - مانشستر سيتي (0)-(0) مانشستر يونايتد.. مطالبة بركلة جزاء 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فحص طبي يحسم موقف مالكوم من نهائي كأس ملك السعودية ساعة | سعودي في الجول
ليفاندوفسكي وروكي بطلي القصة.. أثلتيك تكشف كواليس إقالة تشافي ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل نهائي كأس إنجلترا – هالاند أساسي مع سيتي وراشفورد يقود هجوم يونايتد في دربي مانشستر ساعة | الدوري الإنجليزي
بونجاح يحسم الجدل حول مستقبله.. وموعد الإعلان عن ناديه الجديد ساعة | الوطن العربي
مؤتمر تشافي الأخير: إقالتي في مصلحة برشلونة.. والنادي لا يسيء إلى أساطيره 2 ساعة | الكرة الأوروبية
قبل نهائي الأهلي والترجي.. أيمن أشرف: أتمنى أن تبقى كأس إفريقيا في الجزيرة 2 ساعة | الكرة الإفريقية
سكاي: بايرن يتوصل لاتفاق مع بيرنلي بشأن كومباني 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - في منطقة وتر أكيليس.. التشخيص المبدئي لإصابة معلول ضد الترجي 2 تقرير: للعام الثاني على التوالي.. مصطفى محمد يغيب عن نانت لرفض ارتداء قميص دعم المثليين 3 انتهى نهائي الكونفدرالية – الزمالك (1)-(0) نهضة بركان.. الزماااالك البطل 4 كاف يدين أحداث نهائي الكونفدرالية واتخاذ الإجراءات التأديبية إذا لزم الأمر