مورينيو: تدريب البرتغال نهاية طبيعية لمسيرتي.. ويمكننا الفوز بـ اليورو وكأس العالم

أوضح جوزيه مورينيو موقف من تدريب البرتغال بعدما كان مرشحا للمنصب قبل التعاقد مع الإسباني روبرتو مارتينيز.

وكان مورينيو أحد المرشحين لخلافة فيرناندو سانتوس الذي رحل عن منصبه عقب الخروج من كأس العالم 2022.

وقال مورينيو عبر قناة " Antena 3 CNN " الرومانية: "تدريب منتخب البرتغال؟ في الوقت الحالي أريد العمل والتدريب كل يوم ولعب مباراتين أو ثلاث مباريات في الأسبوع".

وأضاف "المهمة في تدريب منتخب البرتغال ستكون مختلفة، عليك السفر ومشاهدة اللاعبين وقضاء وقت أقل في التدريب. في المستقبل أعتقد أنها ستكون نهاية طبيعية لمسيرتي".

وأتم "البرتغال لديها فريق رائع ولاعبون لا يصدقوأصحاب جودة عالية. أعتقد انه أفضل جيل على الإطلاق ويمكنهم الفوز ببطولة أوروبا وكأس العالم".

مورينيو تمت إقالته من تدريب روما بسبب تراجع النتائج وتولى دي روسي المهمة بدلا منه.

مدرب ريال مدريد وتشيلسي وإنتر ميلان السابق ارتبط مؤخرا بالتدريب بالدوري السعودي.

في المقابل يستعد منتخب البرتغال لخوض منافسات بطولة أوروبا 2024 بألمانيا.