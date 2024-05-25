التجربة الرابعة.. روني مدربا لـ بليموث أرجايل

السبت، 25 مايو 2024 - 12:48

كتب : FilGoal

واين روني مدرب دي سي يونايتد

أعلن نادي بليموث أرجايل تعيين واين روني أسطورة الكرة الإنجليزي مدربا للفريق.

ويتواجد بليموث أرجايل في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية (شامبيونشيب).

ووقع المدير الفني الإنجليزي على عقد مدته 3 أعوام مع بليموث.

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ودرب روني من قبل كل من دربي كاونتي ودي سي يونايتد وبيرمينجهام، والآن بدأ تجربته الرابعة.

ولم يستمر المدرب صاحب الـ38 عاما في تدريب بيرمينجهام في التجربة الأخيرة له كثيرا إذ ظل من أكتوبر 2023 حتى يناير العام الجاري.

واحتل بليموث المركز الـ21 في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإنجليزية برصيد 51 نقطة.

ويعتبر المركز الـ21 هو أخر مركز البقاء في شامبيونشيب، وبقى بفارق نقطة واحدة فقط عن بيرمينجهام الذي هبط لدوري الدرجة الثانية الإنجليزية.

واين روني بليموث أرجايل الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى بيرمينجهام
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