التجربة الرابعة.. روني مدربا لـ بليموث أرجايل

أعلن نادي بليموث أرجايل تعيين واين روني أسطورة الكرة الإنجليزي مدربا للفريق.

ويتواجد بليموث أرجايل في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية (شامبيونشيب).

ووقع المدير الفني الإنجليزي على عقد مدته 3 أعوام مع بليموث.

✍️ We are delighted to announce the appointment of Wayne Rooney as our new Head Coach. Welcome to Argyle, Wayne.#pafc — Plymouth Argyle FC (@Argyle) May 25, 2024

ودرب روني من قبل كل من دربي كاونتي ودي سي يونايتد وبيرمينجهام، والآن بدأ تجربته الرابعة.

ولم يستمر المدرب صاحب الـ38 عاما في تدريب بيرمينجهام في التجربة الأخيرة له كثيرا إذ ظل من أكتوبر 2023 حتى يناير العام الجاري.

واحتل بليموث المركز الـ21 في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإنجليزية برصيد 51 نقطة.

ويعتبر المركز الـ21 هو أخر مركز البقاء في شامبيونشيب، وبقى بفارق نقطة واحدة فقط عن بيرمينجهام الذي هبط لدوري الدرجة الثانية الإنجليزية.