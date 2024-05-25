تين هاج: النقاد لا يحللون بالحقائق.. وشو أفضل ظهير أيسر في العالم

هاجم إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد النقاد والمحللين بقوة.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة منافسه مانشستر سيتي في المباراة التي ستجمعهما في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال المدير الفني الهولندي لمجلة فوتبول إنترناشيونال: "نحن بحاجة للتعاقد مع مهاجم إضافي في الصيف، وإذا تمكنا من التعاقد مع لاعب خط وسط آخر وبديل لرافاييل فاران، فستبدو الأمور جيدة مرة أخرى".

وأضاف "إذا ظل الفريق لائقا يمكننا محاولة الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى في الدوري مرة أخرى".

وأكمل "لوك شاو هو أفضل ظهير أيسر في العالم، لكنه تعرض لإصابة مروعة في بداية مسيرته ولهذا السبب لن يتمكن أبدا من لعب 60 مباراة في الموسم الواحد".

وواصل "تيريل مالاسيا لم يلعب دقيقة واحدة هذا العام بسبب الإصابات".

وتابع "كارينجتون سيتم هدمه وسيتم إنشاء مركز تدريبات جديد".

وشدد "المحللون في إنلجترا يريدون أن يظهروا أنهم يستحقوا المال، ولذلك مانشستر يونايتد فريسة سهلة".

وأردف "أنه أكبر ناد في إنجلترا وربما في العالم، النادي إما أن يكون محبوبا أو مكروها، ولا يوجد شيء في الوسط".

وانتقد "كل هذه السلبية الصادرة من هؤلاء الخبراء، ليس لديهم القدرة على تحليل شيء ما بالحقائق، ولكنهم يفضلون مهاجمة الناس لجعل أنفسهم يبدون أفضل".

وأنهى حديثه قائلا: "نفس الأشخاص قالوا في العام الماضي إنني كنت قادرا على المشي على الماء، هذا العام أنا أسوأ مدرب في الدوري الإنجليزي".

واختتم يونايتد الدوري الإنجليزي في المركز الثامن برصيد 60 نقطة ويعتبر خارج البطولات الأوروبية الموسم المقبل، ويمني النفس بالتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي للتأهل للدوري الأوروبي.