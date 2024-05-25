يورو 2024 - الأسماء الأصعب في التاريخ؟.. نجم فرنسا السابق يعلن قائمة جورجيا

أعلن ويلي سانيول المدير الفني لمنتخب جورجيا قائمة الفريق التي تستعد لخوض بطولة يورو 2024.

وتعتبر هذه المشاركة هي الأولى لجورجيا في تاريخها في بطولة يورو، بعد نجاح نجم فرنسا السابق سانيول في قيادة زملاء خفيشا كفاراتسخيليا لاعب نابولي.

وقد تكون هذه القائمة هي الأصعب في تاريخ بطولة يورو بسبب صعوبة أسماء اللاعبين المنضمين.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: جورجي لوريا (دينامو تبليسي)، جورجي مامارداشفيلي (فالنسيا) لوكا جوجيشاشفيلي (كاراباج)

خط الدفاع: جورام كاشيا (سلوفان براتيسلافا)، أوتار كاكابادزي (كراكوفيا)، سولومون كفيركفيليا (الأخدود)، لاشا دفالي (أبويل)، جيمال تابيدزي (بانيتوليكوس)، لوكا لوكوشفيلي (كريمونيزي)، جورجي جوكوليشفيلي (شاختار)، جورجي جفيليسياني (بيرسيبوليس)

خط الوسط: جابا كانكافا (سلوفان براتيسلافا)، نيكا كفيكفيسكيري (ليش بوزنان)، أوتار كيتيشفيلي (ستورم جراز)، سابا لوبزهانيدزي (أتلانتا يونايتد)، زوريكو دافيتاشفيلي (بوردو)، جورجي شاكفيتادزي (واتفورد)، ليفان شينجيليا (بانيتليكوس)، جورجي تسيتايشفيلي (دينامو باتومي)، أنزور ميكفابيشفيلي (أونيفرسيتاتيا كرايوفا)، جورجي كوشوفاشفيلي (فولفسبورج).

خط الهجوم: جورجي كفيليتايا (أبويل) خفيشا كفارتسخيليا (نابولي)، بودو زيفزيفادزي (كارلسروهر)، جورجيس ميكاوتادزي (ميتز).

وتستضيف ألمانيا البطولة في نسختها الـ17.

وتبدأ البطولة يوم 14 يونيو المقبل حتى 14 يوليو القادم.