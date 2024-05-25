مودرن فيوتشر: جنش طلب الابتعاد.. و ما يحدث معه أمام الزمالك صدفة

السبت، 25 مايو 2024 - 11:13

كتب : FilGoal

الزمالك - فيوتشر - إبراهيما نداي - جنش

أوضح علاء ميهوب المدير الرياضي لنادي مودرن فيوتشر سبب غياب محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق عن المباريات الأخيرة.

وتواجد محمود حمدي في التشكيل الأساسي لمودرن فيوتشر على حساب جنش خلال المباريات الأخيرة وعلى رأسهما مواجهتي الزمالك في إياب الكونفدرالية والدوري.

وقال علاء ميهوب المدير الرياضي لنادي مودرن فيوتشر عبر إم بي سي مصر: "جنش طلب الابتعاد عن صفوف الفريق عقب مباراة الزمالك في الكونفدرالية وذهب لأداء مناسك العمرة ".

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات السبت 25 مايو.. الأهلي في نهائي إفريقيا ويوم النهائيات في أوروبا وآسيا بإقصاء باليرمو.. فينيتسيا إلى نهائي الملحق المؤهل لـ الدوري الإيطالي خدمة في الجول - إرشادات تذكرتي لجماهير الأهلي والترجي في نهائي أبطال إفريقيا الترجي يحدد موعد تسليم التذاكر لمشجعيه قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

وتابع "بالتالي تم الاعتماد على محمود حمدي لكن جنش عاد مؤخرا ويظهر بشكل رائع في التدريبات. ما يحدث معه خلال مباريات ناديه السابق صدفة".

وتعادل مودرن فيوتشر أمام الزمالك خلال المباراتين الماضيتين في غياب جنش بينما تفوق الأبيض في المباريات السابقة التي شهدت تواجد الحارس المخضرم.

وتعادل الزمالك إيجابيا بهدف لمثله مع مودرن فيوتشر في ملعب الجبل الأخضر في الجولة 24 من الدوري المصري.

وأصبح رصيد فيوتشر 31 نقطة من 22 مباراة في المركز التاسع.

فيما أصبح رصيد الزمالك 25 نقطة من 16 مباراة في المركز الثالث عشر.

ويلعب جنش في صفوف مودرن فيوشتر منذ صيف 2022 قادما من الزمالك وحصل مع على لقب كأس الرابطة.

الحارس صاحب الـ37 عاما ارتدى قميص الزمالك لمدة 11 عاما وحصل معه على 12 بطولة.

مودرن فيوتشر الزمالك جنش
نرشح لكم
مباشر نهائي إفريقيا – الأهلي ضد الترجي تشكيل الترجي - نفس اختيارات الذهاب ضد الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا تشكيل الأهلي - فؤاد ظهير أيسر ضد الترجي.. وعبد القادر على الدكة في نهائي أبطال إفريقيا مباشر الدوري المصري - الداخلية (2)-(0) المقاولون.. جوووول الثااني قبل نهائي الأهلي والترجي.. أيمن أشرف: أتمنى أن تبقى كأس إفريقيا في الجزيرة تشكيل الأهلي المتوقع في نهائي إفريقيا - وسام أبو علي يقود الهجوم ضد الترجي.. وبديل معلول مواعيد مباريات السبت 25 مايو.. الأهلي في نهائي إفريقيا ويوم النهائيات في أوروبا وآسيا خدمة في الجول - إرشادات تذكرتي لجماهير الأهلي والترجي في نهائي أبطال إفريقيا
أخر الأخبار
مباشر نهائي إفريقيا – الأهلي ضد الترجي 17 دقيقة | الكرة الإفريقية
توقفت السلسلة.. رودري يخسر بعد 74 مباراة بدون هزيمة 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
انتصار أرسل تشيلسي إلى دوري المؤتمر.. تعرف على المتأهلين لأوروبا من إنجلترا 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماذا قلتم عن لونها؟ مانشستر يونايتد يفرض الأحمر على سيتي ويتوج بكأس إنجلترا 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الترجي - نفس اختيارات الذهاب ضد الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 52 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل الأهلي - فؤاد ظهير أيسر ضد الترجي.. وعبد القادر على الدكة في نهائي أبطال إفريقيا 54 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر نهائي أبطال آسيا - العين (2)-(1) يوكوماها.. جول تقليص الفارق ساعة | آسيا
بسيناريو قاتل.. زينيت يتوج بلقب الدوري الروسي العاشر في تاريخه أمام أياد العسقلاني ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - في منطقة وتر أكيليس.. التشخيص المبدئي لإصابة معلول ضد الترجي 2 تقرير: للعام الثاني على التوالي.. مصطفى محمد يغيب عن نانت لرفض ارتداء قميص دعم المثليين 3 انتهى نهائي الكونفدرالية – الزمالك (1)-(0) نهضة بركان.. الزماااالك البطل 4 كاف يدين أحداث نهائي الكونفدرالية واتخاذ الإجراءات التأديبية إذا لزم الأمر