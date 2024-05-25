مودرن فيوتشر: جنش طلب الابتعاد.. و ما يحدث معه أمام الزمالك صدفة

أوضح علاء ميهوب المدير الرياضي لنادي مودرن فيوتشر سبب غياب محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق عن المباريات الأخيرة.

وتواجد محمود حمدي في التشكيل الأساسي لمودرن فيوتشر على حساب جنش خلال المباريات الأخيرة وعلى رأسهما مواجهتي الزمالك في إياب الكونفدرالية والدوري.

وقال علاء ميهوب المدير الرياضي لنادي مودرن فيوتشر عبر إم بي سي مصر: "جنش طلب الابتعاد عن صفوف الفريق عقب مباراة الزمالك في الكونفدرالية وذهب لأداء مناسك العمرة ".

وتابع "بالتالي تم الاعتماد على محمود حمدي لكن جنش عاد مؤخرا ويظهر بشكل رائع في التدريبات. ما يحدث معه خلال مباريات ناديه السابق صدفة".

وتعادل مودرن فيوتشر أمام الزمالك خلال المباراتين الماضيتين في غياب جنش بينما تفوق الأبيض في المباريات السابقة التي شهدت تواجد الحارس المخضرم.

وتعادل الزمالك إيجابيا بهدف لمثله مع مودرن فيوتشر في ملعب الجبل الأخضر في الجولة 24 من الدوري المصري.

وأصبح رصيد فيوتشر 31 نقطة من 22 مباراة في المركز التاسع.

فيما أصبح رصيد الزمالك 25 نقطة من 16 مباراة في المركز الثالث عشر.

ويلعب جنش في صفوف مودرن فيوشتر منذ صيف 2022 قادما من الزمالك وحصل مع على لقب كأس الرابطة.

الحارس صاحب الـ37 عاما ارتدى قميص الزمالك لمدة 11 عاما وحصل معه على 12 بطولة.