دوري NBA - دونشيتش يُسكت مدينة مينيسوتا ويقود دالاس للفوز الثاني في نهائي الغرب
السبت، 25 مايو 2024 - 11:13
كتب : FilGoal
قاد لوكا دونشيتش فريقه دالاس مافريكس لتحقيق الانتصار الثاني في سلسلة نهائي القسم الغربي من دوري الرابطة الأمريكية لكرة السلة NBA أمام مينيسوتا تمبرلفورز.
وحقق دالاس الانتصار الثاني في المباراة الثانية من السلسلة بنتيجة 109-108 والتي أقيمت على ملعب مينيسوتا.
ونجح النجم السلوفيني قيادة فريقه لتحقيق الانتصار بعدما سجل سجلة الفوز في الثواني الأخيرة من المباراة أمام رودي جوبير أفضل مدافع في الموسم الجاري.
لوكا أنهى المباراة مسجلا 32 نقطة ومحققا 10 متابعات و13 تمريرة مساعدة.
ومن المنتظر أن تتحول السلسلة إلى ملعب فريق دالاس مافريكس في المباراتين المقبلتين.
في الناحية الأخرى والقسم الشرقي يتفوق بوسطن سيلتيكس على منافسه إنديانا بايسرز بالفوز في مباراتين.
LUKA 3-POINTER IN THE CLUTCH TO TAKE THE LEAD WITH 3 SECONDS LEFT IN THE 4Q 🤯🎯
DAL-MIN (1-0) | 4Q Live on TNT pic.twitter.com/6hNV77J8aV— NBA (@NBA) May 25, 2024