دوري NBA - دونشيتش يُسكت مدينة مينيسوتا ويقود دالاس للفوز الثاني في نهائي الغرب

قاد لوكا دونشيتش فريقه دالاس مافريكس لتحقيق الانتصار الثاني في سلسلة نهائي القسم الغربي من دوري الرابطة الأمريكية لكرة السلة NBA أمام مينيسوتا تمبرلفورز.

وحقق دالاس الانتصار الثاني في المباراة الثانية من السلسلة بنتيجة 109-108 والتي أقيمت على ملعب مينيسوتا.

ونجح النجم السلوفيني قيادة فريقه لتحقيق الانتصار بعدما سجل سجلة الفوز في الثواني الأخيرة من المباراة أمام رودي جوبير أفضل مدافع في الموسم الجاري.

لوكا أنهى المباراة مسجلا 32 نقطة ومحققا 10 متابعات و13 تمريرة مساعدة.

ومن المنتظر أن تتحول السلسلة إلى ملعب فريق دالاس مافريكس في المباراتين المقبلتين.

في الناحية الأخرى والقسم الشرقي يتفوق بوسطن سيلتيكس على منافسه إنديانا بايسرز بالفوز في مباراتين.