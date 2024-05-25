مواعيد مباريات السبت 25 مايو.. الأهلي في نهائي إفريقيا ويوم النهائيات في أوروبا وآسيا

السبت، 25 مايو 2024 - 10:39

كتب : FilGoal

الأهلي - الترجي - وسام أبو علي

يشهد اليوم السبت الموافق 25 مايو 2024 عدة نهائيات في إفريقيا وأوروبا وآسيا.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي منافسه الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكذلك العين ضد يوكوهاما مارينوس في نهائي دوري أبطال آسيا.

أما أوروبيا فيلاقي مانشستر سيتي جاره يونايتد في نهائي كأس إنجلترا.

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لمعرفة كافة مباريات اليوم من هنا

دوري أبطال إفريقيا

الأهلي × الترجي.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة وتذاع على قناة بي إن سبورتس 6.

دوري أبطال آسيا

العين × يوكوهاما مارينوس.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء على قناة إس إس سي سبورت إكسترا 1 وإس إس سي سبورت 1.

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي × مانشستر يونايتد.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة على بي إن سبورتس 1.

كأس ألمانيا

كايزرسلاوترن × باير ليفركوزن.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة على قناة دبي الرياضية 2.

كأس فرنسا

أولمبيك ليون × باريس سان جيرمان.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة على قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري المصري

الداخلية × المقاولون العرب.. تقام المباراة في الجولة 25 في تمام الساعة السادسة على قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

ريال مدريد × ريال بيتيس.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة على قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

ميلان × ساليرنيتانا.. تقام المباراة في الساعة العاشرة إلا ربع على قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

يوفنتوس × مونزا.. تقام المباراة في الساعة السابعة على أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

الأهلي الترجي دوري أبطال إفريقيا مانشستر سيتي مانشستر يونايتد كأس الاتحاد الإنجليزي
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