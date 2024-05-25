مواعيد مباريات السبت 25 مايو.. الأهلي في نهائي إفريقيا ويوم النهائيات في أوروبا وآسيا

يشهد اليوم السبت الموافق 25 مايو 2024 عدة نهائيات في إفريقيا وأوروبا وآسيا.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي منافسه الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكذلك العين ضد يوكوهاما مارينوس في نهائي دوري أبطال آسيا.

أما أوروبيا فيلاقي مانشستر سيتي جاره يونايتد في نهائي كأس إنجلترا.

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دوري أبطال إفريقيا

الأهلي × الترجي.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة وتذاع على قناة بي إن سبورتس 6.

دوري أبطال آسيا

العين × يوكوهاما مارينوس.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء على قناة إس إس سي سبورت إكسترا 1 وإس إس سي سبورت 1.

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي × مانشستر يونايتد.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة على بي إن سبورتس 1.

كأس ألمانيا

كايزرسلاوترن × باير ليفركوزن.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة على قناة دبي الرياضية 2.

كأس فرنسا

أولمبيك ليون × باريس سان جيرمان.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة على قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري المصري

الداخلية × المقاولون العرب.. تقام المباراة في الجولة 25 في تمام الساعة السادسة على قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

ريال مدريد × ريال بيتيس.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة على قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

ميلان × ساليرنيتانا.. تقام المباراة في الساعة العاشرة إلا ربع على قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

يوفنتوس × مونزا.. تقام المباراة في الساعة السابعة على أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.