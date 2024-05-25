بإقصاء باليرمو.. فينيتسيا إلى نهائي الملحق المؤهل لـ الدوري الإيطالي

تأهل فينيتسيا إلى نهائي الملحق المؤهل لـ الدوري الإيطالي الموسم المقبل 2024-25 بالفوز على باليرمو بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.

وانتصر فينتيسيا ذهابا بنتيجة 1-0 على باليرمو وفي الإياب بميدانه كرر الانتصار لكن بنتيجة 2-1.

وتقدم الأمريكي تانير تيسمان بالهدف الأول لفينتسيا في الدقيقة الرابعة ثم تعبه أنطونيو كانديلا بالهدف الثاني في الدقيقة 43.

وسجل مايكل سفوبودا هدف باليرمو الشرفي الدقيقة 86 لكن بالخطأ في مرماه.

Il Venezia è in finale: festeggiano tutti al Penzo 🟠⚫️🟢 #SerieBKT pic.twitter.com/m4tCNSK04R — Lega B (@Lega_B) May 24, 2024

وانتهى مشوار باليرمو الموسم الجاري بتلك المباراة بعدما أطاح في الدور السابق بسامبدوريا الذي يدربه أندريا بيرلو.

يذكر أن باليرمو أحد الأندية المملوكة لشركة سيتي والتي تمتلك على رأسها نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وينتظر فينيتسيا الفريق الفائز من مواجهة كريمونيسي وكاتانزارو لمعرفة هوية منافسه في المباراة النهائية.

واحتل فينتيسيا المركز الثالث في ترتيب الدرجة الثانية الإيطالية بفارق 3 نقاط عن كومو الوصيف و6 نقاط عن بارما المتصدر.

ويأمل ممثل مدينة البندقية الإيطالية في العودة من جديد للدوري الإيطالي بعد الهبوط بنهاية موسم 2022-23 حيث هبط بعد موسم وحيد وسط.

وخاض فينتيسيا من قبل 13 موسما في الدوري الإيطالي، ويمتلك لقب وحيد تحقق عام 1940-41 وهو كأس إيطاليا.