خدمة في الجول - إرشادات تذكرتي لجماهير الأهلي والترجي في نهائي أبطال إفريقيا

أعلنت شركة "تذكرتي" إرشادات المباراة لجماهير الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفريقان في إياب النهائي القاري السبت في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وجاءت إرشادات "تذكرتي" كالآتي:

- الإلتزام بالحضور في موعد فتح الأبواب الساعة ٢ ظهراً و عليه يجب الحضور مبكراً لتيسير عملية الدخول.

- لن يسمح بالدخول بتذكرة غير مطابقة ببطاقة تذكرتي Fan ID الخاصة بك.

- لن يسمح بدخول حاملي الدعوات بدون بطاقة تذكرتي Fan ID لموسم 2023-24.

- عدم التواجد في محيط الاستاد بدون التذكرة و تذكرتي Fan ID الخاصة بك.

- ارتداء بطاقة تذكرتي Fan ID قبل الدخول من بوابات الاستاد.

- التزام كل مشجع بالدرجة المخصصة له.

- لا يمكن نقل ملكية التذكرة من شخص الي شخص آخر بأي حال من الأحوال.

- تعد بطاقة المشجع الفان اي دي و التذكرة ملكا لصاحبها ولا يسمح باستخدامها لغير الشخص المالك لها.

- في حالة تعذركم إظهار بطاقة المشجع و التذكرة داخل المدرج إلى الموظف المختص، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بمعرفة الجهات المعنية.

كشف محمود القاضي مسؤول تأمين نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي على استاد القاهرة، عن طرق دخول الملعب وقائمة المحظورات على الجماهير.

وقال القاضي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "بوابة آل رشدان مخصصة لجماهير الأهلي في المقصورة الأمامية والدرجة الأولى يسار والدرجة الأولى العلوية".

وأضاف "الدرجة الأولى يمين مخصصة لجماهير الترجي، والدخول من بوابة أرض المعارض، وهي بوابة مستجدة".

وأوضح "الدخول للدرجة الثالثة يسار والثانية الموحدة من بوابة صلاح سالم، وهي البوابة المطلة على دار المدرعات، وهو الباب البحري للاستاد".

وأكمل "الدرجة الثالثة يسار في مواجهة البوابة مباشرة، أما الدرجة الثانية الموحدة فلها مسار مخصص داخل الاستاد وصولا للمدرجات".

وواصل "أما الدرجة الثالثة يمين فسيكون الدخول لها من بوابة طريق النصر، المطلة على النصب التذكاري ونادي الزهور".

وتابع القاضي "نستعد لاستقبال الجماهير من الثانية ظهرا وحتى الثامنة مساء مع اكتمال سعة الاستاد وبداية المباراة".

وعن الممنوعات في الملعب قال: "جميع المشروبات والمأكولات في علب معدنية أو زجاجية ممنوعة، بينما يُسمح بدخول جميع المشروبات والعصائر في زجاجات بلاستيكية بشرط نزع غطاء الزجاجة، والأطعمة المحفوظة في عبوات خفيفة أو أطباق من الفوم والبلاستيك".

وأوضح "الولاعات والشعلات الحرارية وأي مواد تُحدث لهب ممنوعة أيضا، وكذلك الصافرات الشبيهة لصافرة الحكم وأقلام الليزر، ومواد حفظ الطاقة والأسلاك وما إلى ذلك، واللافتات ذات الإشارات المسيئة أو الدعائية أو السياسية أو الخارجة عن إطار المباراة".

وعن أدوات التشجيع أوضح "مسموح بدخول أعلام الأهلي ومصر، وهناك جهات اختصاص منوط بها مراجعة أدوات التشجيع وتسهيل دخولها بعد ذلك".