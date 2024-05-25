فالفيردي: ويليامز لعب لمدة عامين وفي قدمه قطعة زجاج

السبت، 25 مايو 2024 - 00:09

كتب : FilGoal

جيرار بيكيه - إينياكي ويليامز - كأس ملك إسبانيا

كشف إرنستو فالفيردي المدير الفني لـ أتليتك بلباو الإسباني أن لاعبه إينياكي ويليامز لعب لمدة عامين وفي قدمه زجاجة.

ويختتم بلباو الموسم بمواجهة رايو فايكانو يوم الأحد المقبل.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي: "هذه قصة تستحق الذكر، منذ عامين وقف ويليامز على زجاج ما تسبب في جرح عميق في قدمه".

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وأضاف "إينياكي كسر رقما قياسيا بالمشاركة في عدد مباريات متتالية وفاز بلقب كأس ملك إسبانيا في وجود زجاجة طولها 2 سم داخل قدمه".

وأكمل "خضع لأشعة ووجدنا الزجاجة في قدمه، وضحكت أنا والطبيب لأننا لم نصدق ذلك".

ونشر اللاعب صورة عبر حسابه على "إنستجرام" يُظهر فيها الزجاجة بعد إزالتها من قدمه.

الجناح الغاني البالغ 29 عاما شارك الموسم الجاري في 39 مباراة سجل 14 هدفا وصنع 5 وتوج بلقب كأس ملك إسبانيا.

اللاعب الذي لم يعرف في مسيرته سوى ارتداء قميص بلباو خاض 421 مباراة سجل 100 هدف وصنع 47 وتوج بـ 3 ألقاب مع الفريق الباسكي.

أتليتك بلباو إرنستو فالفيردي إينياكي ويليامز
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