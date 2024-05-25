جيرونا ينهي موسمه باكتساح غرناطة.. وصراع مشتعل على الهداف

أنهى جيرونا موسمه بفوز كبير على منافسه غرناطة بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل أهداف جيرونا كل من أرتيم دوفبيك (3)، وفيكتور تسيجانكوف (2)، وإريك جارسيا، وكريستيان ستواني.

وبثلاثية دوفبيك اشتعلت المنافسة على لقب هداف الدوري الإسباني، إذ تخطى أليكساندر سورلوث لاعب ريال سوسيداد بفارق هدف واحد إذ سجل الأوكراني 24 هدفا.

وتتبقى مباراة لسورلوث إذ سيواجه فريقه خصمه أتليتكو مدريد.

ولعب غرناطة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 61 بعد حصول فاكوندو بليستري على البطاقة الصفراء الثانية وبالتالي الطرد.

وافتتح جارسيا النتيجة في الدقيقة 29 من رأسية بعد عرضية من ركنية.

وضاعف تسيجانكوف النتيجة بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 32.

وأحرز دوفبيك الهدف الشخصي الأول والثالث لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 43.

وعاد تسيجانكوف لتسجيل ثاني أهدافه في الدقيقة 53 بعد تسديدة من مسافة قريبة.

وزاد دوفبيك الفارق في الدقيقة 74 بتسجيله هدف بعد تسديدة من من داخل منطقة الجزاء.

وأكمل ستواني سداسية فريقه بعد تسديدة عقب عرضية من ركنية في الدقيقة 77.

وأنهى دوفبيك أهدافه الشخصية وكذلك فريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 89 وبذلك يحرز هاتريك.

ووصل جيرونا للنقطة 81 في المركز الثالث في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد غرناطة عند النقطة 21 في المركز الـ19 وتأكد هبوطه لدوري الدرجة الثانية.