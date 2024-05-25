نهائي أبطال إفريقيا - طرق دخول الجماهير لاستاد القاهرة والممنوعات في مباراة الأهلي والترجي

كشف محمود القاضي مسؤول تأمين نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي على استاد القاهرة، عن طرق دخول الملعب وقائمة المحظورات على الجماهير.

وقال القاضي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "بوابة آل رشدان مخصصة لجماهير الأهلي في المقصورة الأمامية والدرجة الأولى يسار والدرجة الأولى العلوية".

وأضاف "الدرجة الأولى يمين مخصصة لجماهير الترجي، والدخول من بوابة أرض المعارض، وهي بوابة مستجدة".

وأوضح "الدخول للدرجة الثالثة يسار والثانية الموحدة من بوابة صلاح سالم، وهي البوابة المطلة على دار المدرعات، وهو الباب البحري للاستاد".

وأكمل "الدرجة الثالثة يسار في مواجهة البوابة مباشرة، أما الدرجة الثانية الموحدة فلها مسار مخصص داخل الاستاد وصولا للمدرجات".

وواصل "أما الدرجة الثالثة يمين فسيكون الدخول لها من بوابة طريق النصر، المطلة على النصب التذكاري ونادي الزهور".

وتابع القاضي "نستعد لاستقبال الجماهير من الثانية ظهرا وحتى الثامنة مساء مع اكتمال سعة الاستاد وبداية المباراة".

وعن الممنوعات في الملعب قال: "جميع المشروبات والمأكولات في علب معدنية أو زجاجية ممنوعة، بينما يُسمح بدخول جميع المشروبات والعصائر في زجاجات بلاستيكية بشرط نزع غطاء الزجاجة، والأطعمة المحفوظة في عبوات خفيفة أو أطباق من الفوم والبلاستيك".

وأوضح "الولاعات والشعلات الحرارية وأي مواد تُحدث لهب ممنوعة أيضا، وكذلك الصافرات الشبيهة لصافرة الحكم وأقلام الليزر، ومواد حفظ الطاقة والأسلاك وما إلى ذلك، واللافتات ذات الإشارات المسيئة أو الدعائية أو السياسية أو الخارجة عن إطار المباراة".

وعن أدوات التشجيع أوضح "مسموح بدخول أعلام الأهلي ومصر، وهناك جهات اختصاص منوط بها مراجعة أدوات التشجيع وتسهيل دخولها بعد ذلك".