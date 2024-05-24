جيلاردينو ينهي مسيرة موتا بخسارة.. جنوى ينتصر على بولونيا بثنائية

الجمعة، 24 مايو 2024 - 23:58

كتب : FilGoal

روسلان مالينوفسكي

اختتم بولونيا موسمه الاستثنائي بالخسارة بنتيجة 2-0 أمام جنوى في الجولة 38 من الدوري الإيطالي.

مباراة هي الأخيرة لمدربه تياجو موتا الذي أعلن رحيله بنهاية الموسم، وأصبح قريبا من تولى تدريب يوفنتوس في الصيف المقبل.

وتوقف رصيد بولونيا عند 68 نقطة في المركز الثالث وحجز بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بالفعل.

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وفي حال فاز يوفنتوس وأتالانتا في مباراتهما الأخير سيتراجع بولونيا للمركز الخامس، ولن يتأثر تأهله لدوري الأبطال.

فيما أنهى جنوى الموسم في المركز الحادي عشر برصيد 49 نقطة تحت قيادة ألبرتو جيلاردينو الفنية.

ولأول مرة في تاريخ النادي يحقق جنوى هذا العدد من النقاط بأول موسم له عقب الصعود من الدرجة الثانية.

وتقدم روسلان مالينوفسكي بالهدف الأول للفريق الجريفوني في الدقيقة 13.

وسجل البرتغالي فيتينا الهدف الثاني في الدقيقة 59.

واختتم موتا مشواره مع بولونيا بـ 77 مباراة فاز في 35 منها وتعادل في 23 وخسر 19 في جميع المسابقات.

جنوى بولونيا الدوري الإيطالي
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