سلة BAL - الأهلي يخسر من الفتح الرباطي في المرحلة الترتيبية.. ومواجهة مكررة بربع النهائي

خسر الأهلي من الفتح الرباطي المغربي في المباراة الترتيبية قبل انطلاق ربع النهائي بنظامه الإقصائي بخروج المغلوب بنتيجة 89-78 في المباراة التقي أقيمت في كيجالي برواندا.

واستحدثت اللجنة المنظمة للبطولة نظاما جديدا إذ تقام مباراة ترتيبية في البداية قبل انطلاق ربع النهائي بنظامه الإقصائي بخروج المغلوب.

وسيلتقي الأهلي مع أهلي بني غازي الليبي في ربع النهائي يوم الأحد في لقاء يبدأ في السادسة والنصف عصرا.

تقدم الفتح الرباطي في الربع الأول واستمر التقدم ووصل لـ 16-9 في منتصفه.

وقلص الأهلي الفارق في النهاية لينتهي الربع الأول بنتيجة 22-19.

Patrick Gardner is solid from the corner 👌. #BAL4 pic.twitter.com/7Ee6Kjm9qZ — Basketball Africa League (@theBAL) May 24, 2024

وفي الربع الثاني تعادل الأهلي لأول مرة في الدقيقة 7 وتقدم بعد دقيقتين لأول مرة في اللقاء بنتيجة 30-29.

وانتهى الربع الثاني بنتيجة 49-41 للأهلي.

وعزز الأهلي تفوقه في الربع الثالث بنتيجة 64-58.

وفي الربع الرابع قلب الفريق المغربي الطاولة على الأهلي وتقدم بنتيجة 75-71 قبل 5 دقائق على نهاية اللقاء.

Big time shot from Mostafa Kejoo to make it a one-point game. #BAL4 pic.twitter.com/VAFc0FlIyW — Basketball Africa League (@theBAL) May 24, 2024

واستمر التقدم للفريق المغربي حتى حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 89-78.

يذكر أن الأهلي التقى مع أهلي بني غازي في دور المجموعات وفاز في المباراتين بنتيجتي 98-86 و87-76.