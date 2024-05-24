سلة BAL - الأهلي يخسر من الفتح الرباطي في المرحلة الترتيبية.. ومواجهة مكررة بربع النهائي

الجمعة، 24 مايو 2024 - 23:16

كتب : FilGoal

الجندي - الأهلي سلة

خسر الأهلي من الفتح الرباطي المغربي في المباراة الترتيبية قبل انطلاق ربع النهائي بنظامه الإقصائي بخروج المغلوب بنتيجة 89-78 في المباراة التقي أقيمت في كيجالي برواندا.

واستحدثت اللجنة المنظمة للبطولة نظاما جديدا إذ تقام مباراة ترتيبية في البداية قبل انطلاق ربع النهائي بنظامه الإقصائي بخروج المغلوب.

وسيلتقي الأهلي مع أهلي بني غازي الليبي في ربع النهائي يوم الأحد في لقاء يبدأ في السادسة والنصف عصرا.

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تقدم الفتح الرباطي في الربع الأول واستمر التقدم ووصل لـ 16-9 في منتصفه.

وقلص الأهلي الفارق في النهاية لينتهي الربع الأول بنتيجة 22-19.

وفي الربع الثاني تعادل الأهلي لأول مرة في الدقيقة 7 وتقدم بعد دقيقتين لأول مرة في اللقاء بنتيجة 30-29.

وانتهى الربع الثاني بنتيجة 49-41 للأهلي.

وعزز الأهلي تفوقه في الربع الثالث بنتيجة 64-58.

وفي الربع الرابع قلب الفريق المغربي الطاولة على الأهلي وتقدم بنتيجة 75-71 قبل 5 دقائق على نهاية اللقاء.

واستمر التقدم للفريق المغربي حتى حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 89-78.

يذكر أن الأهلي التقى مع أهلي بني غازي في دور المجموعات وفاز في المباراتين بنتيجتي 98-86 و87-76.

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