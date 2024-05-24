أحمد سامي: أشعر بالحزن بعد التعادل مع فاركو
الجمعة، 24 مايو 2024 - 23:03
كتب : FilGoal
أبدى أحمد سامي المدير الفني لـ سموحة استيائه بعد خسارة نقطتين أمام فاركو في الجولة 25 من الدوري المصري.
وتعادل سموحة مع فاركو بنتيجة 1-1 في لقاء أقيم على استاد الإسكندرية.
وقال سامي عبر أون تايم سبورتس: "اللاعبون قدموا مع عليهم ولم نوفق واستحوذنا وهددنا لكن لم نسجل وهذا ما يشعرني بالحزن".
وأكمل "الفوز كان سيرفع رصيدنا لـ 37 نقطة واتخطى فريقين في الترتيب، لكن للأسف المباراة كانت سهلة وبعد خطأ أدركوا التعادل".
وأتم "فاركو فريق جيد لكنهم مضغوطين ومحمد نديم تألق ومنع أكثر من فرص، وأهدرنا 3 نقاط كنا نستحقتها".
وبهذا التعادل وصل فاركو للنقطة 21 في المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري المصري، وارتقى سموحة للنقطة 35 في المركز السادس.
ويبتعد سموحة عن الثالث والذي يحتله زد بفارق نقطتين.
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