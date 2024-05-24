لمشروع طويل الأمد.. دي روسي يستعد للتوقيع مع روما حتى 2027

يستعد دانييلي دي روسي المدير الفني لـ روما للتوقيع على عقد جديد مع ناديه حتى 2027.

وحسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا فإن نادي روما يرى بأن دي روسي يستطيع قيادة مشروع طويل الأمد للذئاب.

ومن المتوقع أن يوقع على العقد الجديد بشكل رسمي في الأيام القليلة المقبلة.

وحقق أسطورة النادي نتائج جيدة مع الفريق منذ توليه المسؤولية في يناير الماضي.

وتمكن المدرب البالغ من العمر 40 عاما من لعب 25 مباراة وفاز في 14 مباراة وتعادل في 6 وخسر في 5.

ووصل دي روسي إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي وخسر من باير ليفركوزن 4-2 بمجموع المباراتين.

ويحتل الفريق حاليا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة.

ويحتاج ذئاب العاصمة إلى حصول أتالانتا على المركز الخامس حتى يحصل الدوري الإيطالي على مقعد سادس في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي حال عدم تحصل أتالانتا بطل الدوري الأوروبي على المركز الخامس فسيفقد روما فرصته للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد اتالانتا في المركز الخامس برصيد 66 نقطة من 36 مباراة، وأمامه يوفنتوس برصيد 68 نقطة من 37 مباراة.