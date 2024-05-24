مدير الكرة لـ فاركو: مؤجلات الأهلي تؤثر علينا

الجمعة، 24 مايو 2024 - 22:47

كتب : FilGoal

سموحة ضد فاركو

أوضح عاطف حنفي مدير الكرة لـ فاركو أن مؤجلات الأهلي في الدوري المصري تؤثر على فريقه بسبب الإرهاق.

وتعادل فاركو مع سموحة بنتيجة 1-1 في الجولة 25 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد الإسكندرية.

وقال عاطف حنفي مدير الكرة لـ فاركو عبر أون تايم سبورتس: "نشعر بالإرهاق لأن فريق سموحة حصل على راحة لمدة 10 أيام بعد تأجيل مباراته ضد الأهلي، وكل فريق تتأجل مباراته ضد الأهلي ثم يواجهنا تجعل المباريات أصعب علينا".

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ووفقا لجدول الدوري المصري فأن فاركو يواجه منافسي الأهلي في الجولة التالية مباشرة، بمعنى: آخر مباريات الأهلي في الدوري جاءت ضد بلدية المحلة في الجولة 22، البلدية واجه فاركو بعدها في الجولة 23، وهكذا.

وأكمل "نلعب مباراة كل 3 أو 4 أيام، وأشكر الفريق والمدير الفني وأعتقد أننا سنكون أفضل".

وأتم "لم نبدأ الموسم بأفضل شكل ممكن، وأحمد خطاب وجهازه البرتغالي يعمل بشكل جيد والأداء يتحسن".

وبهذا التعادل وصل فاركو للنقطة 21 في المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري المصري، وارتقى سموحة للنقطة 35 في المركز السادس.

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