قفة: طموحنا المشاركة الإفريقية الموسم المقبل.. وصبيحة: سيراميكا مثل الأهلي

الجمعة، 24 مايو 2024 - 22:34

كتب : FilGoal

أحمد أمين قفة - إنبي

شدد أحمد أمين قفة وأحمد صبيحة ثنائي إنبي على هدف الفريق بالمشاركة القارية الموسم المقبل بعد تحقيق فوز مثير ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة 25 من الدوري المصري.

وقلب إنبي الطاولة من تأخره بثنائية في الشوط الأول لفوز في الوقت القاتل بنتيجة 3-2.

وقال قفة عبر أون تايم سبورتس: "حققنا فوزا مهما ينقلنا في جدول الترتيب، وقلبنا النتيجة في الشوط الثاني ولم يبخل أي لاعب بمجهوده".

أخبار متعلقة:
مباراة الرأسيات.. التعادل يحسم مواجهة فاركو ضد سموحة في دقائق جنونية.. إنبي يبطل طعنات صديق الأمس ويقلب الطاولة على سيراميكا موعد إعلان قائمة منتخب مصر لمواجهتي تصفيات كأس العالم 2026 سيطرة إنتر على جوائز الدوري الإيطالي.. وغياب نابولي

وأضاف "في الشوط الأول أهدرنا أكثر من فرصة وركلة جزاء وتأخرنا بنتيجة 2-0، وبين الشوطين كان هدفنا أن نكرر نفس الأداء لنعود في النتيجة".

وأتم "ننافس من أجل المربع الذهبي وطموحنا اللعب في البطولات الإفريقية الموسم المقبل، وعدنا للمركز الرابع من جديد".

ومن جانبه صرّح صبيحة صاحب الهدف القاتل قائلا: "المباراة كانت صعبة، فريق سيراميكا مثل الأهلي ولديهم قائمة جيدة من اللاعبين".

وأوضح "بين الشوطين شعرنا بالحزن وقادة الفريق حفزونا وشعرنا أن لاعبي سيراميكا استهانوا بنا، ولعبنا بغِل وحققنا الفوز في الثانية الأخيرة".

وأتم "سجلنا هدفا سهّل الأمور بعد ذلك، ونلعب من أجل التواجد في المربع الذهبي".

ورفع إنبي رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع من 24 مباراة، بفارق الأهداف عن الاتحاد الخامس، وفارق نقطة عن زد الثالث الذي لعب مباراة أقل.

وتجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 34 نقطة من 23 مباراة في المركز السابع، بفارق نقطة عن سموحة السادس، ونقطة عن الأهلي الثامن الذي لعب 8 مباريات أقل.

أحمد أمين قفة أحمد صبيحة سيراميكا إنبي الدوري المصري
نرشح لكم
أحمد سامي: أشعر بالحزن بعد التعادل مع فاركو مدير الكرة لـ فاركو: مؤجلات الأهلي تؤثر علينا في دقائق جنونية.. إنبي يبطل طعنات صديق الأمس ويقلب الطاولة على سيراميكا مباراة الرأسيات.. التعادل يحسم مواجهة فاركو ضد سموحة انتهت الدوري المصري - فاركو (1)-(1) سموحة انتهت في الدوري المصري - إنبي (3)-(2) سيراميكا كليوباترا.. ريمونتادا في الوقت القاتل تشكيل الدوري المصري - إيبوكا يقود سيراميكا.. وثنائي هجومي لـ إنبي تشكيل الدوري المصري - نديم يخوض مباراته الأولى مع فاركو.. وحسام حسن يقود سموحة
أخر الأخبار
بإقصاء باليرمو.. فينيتسيا إلى نهائي الملحق المؤهل لـ الدوري الإيطالي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
خدمة في الجول - إرشادات تذكرتي لجماهير الأهلي والترجي في نهائي أبطال إفريقيا 3 ساعة | الكرة المصرية
الترجي يحدد موعد تسليم التذاكر لمشجعيه قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا 3 ساعة | الكرة الإفريقية
لويس إنريكي: كنت أرغب في بقاء تشافي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
رفع اللقب في اللقطة الأخيرة.. بونجاح يتوج مع السد بـ كأس أمير قطر 3 ساعة | الوطن العربي
فالفيردي: ويليامز لعب لمدة عامين وفي قدمه قطعة زجاج 4 ساعة | الدوري الإسباني
جيرونا ينهي موسمه باكتساح غرناطة.. وصراع مشتعل على الهداف 4 ساعة | الكرة الأوروبية
نهائي أبطال إفريقيا - طرق دخول الجماهير لاستاد القاهرة والممنوعات في مباراة الأهلي والترجي 4 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - في منطقة وتر أكيليس.. التشخيص المبدئي لإصابة معلول ضد الترجي 2 تقرير: للعام الثاني على التوالي.. مصطفى محمد يغيب عن نانت لرفض ارتداء قميص دعم المثليين 3 انتهى نهائي الكونفدرالية – الزمالك (1)-(0) نهضة بركان.. الزماااالك البطل 4 كاف يدين أحداث نهائي الكونفدرالية واتخاذ الإجراءات التأديبية إذا لزم الأمر