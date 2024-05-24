قفة: طموحنا المشاركة الإفريقية الموسم المقبل.. وصبيحة: سيراميكا مثل الأهلي

شدد أحمد أمين قفة وأحمد صبيحة ثنائي إنبي على هدف الفريق بالمشاركة القارية الموسم المقبل بعد تحقيق فوز مثير ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة 25 من الدوري المصري.

وقلب إنبي الطاولة من تأخره بثنائية في الشوط الأول لفوز في الوقت القاتل بنتيجة 3-2.

وقال قفة عبر أون تايم سبورتس: "حققنا فوزا مهما ينقلنا في جدول الترتيب، وقلبنا النتيجة في الشوط الثاني ولم يبخل أي لاعب بمجهوده".

وأضاف "في الشوط الأول أهدرنا أكثر من فرصة وركلة جزاء وتأخرنا بنتيجة 2-0، وبين الشوطين كان هدفنا أن نكرر نفس الأداء لنعود في النتيجة".

وأتم "ننافس من أجل المربع الذهبي وطموحنا اللعب في البطولات الإفريقية الموسم المقبل، وعدنا للمركز الرابع من جديد".

"حققنا فوز مهم واتكلمنا مع بعض اننا نكمل زي ما احنا حتى بعد التأخر بهدفين"💥💥.. تصريحات أوفا مهاجم إنبي عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا#الاستوديو_التحليلي pic.twitter.com/BHXi1ejpI0 — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 24, 2024

ومن جانبه صرّح صبيحة صاحب الهدف القاتل قائلا: "المباراة كانت صعبة، فريق سيراميكا مثل الأهلي ولديهم قائمة جيدة من اللاعبين".

وأوضح "بين الشوطين شعرنا بالحزن وقادة الفريق حفزونا وشعرنا أن لاعبي سيراميكا استهانوا بنا، ولعبنا بغِل وحققنا الفوز في الثانية الأخيرة".

وأتم "سجلنا هدفا سهّل الأمور بعد ذلك، ونلعب من أجل التواجد في المربع الذهبي".

"المباراة كانت صعبة وسيراميكا زي الأهلي.. ونزلنا بـ غِل الشوط التاني"🔥🔥.. أحمد صبيحة لاعب إنبي يتحدث عن الفوز على سيراميكا كليوباترا #الاستوديو_التحليلي pic.twitter.com/mWu1r8icVi — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 24, 2024

ورفع إنبي رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع من 24 مباراة، بفارق الأهداف عن الاتحاد الخامس، وفارق نقطة عن زد الثالث الذي لعب مباراة أقل.

وتجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 34 نقطة من 23 مباراة في المركز السابع، بفارق نقطة عن سموحة السادس، ونقطة عن الأهلي الثامن الذي لعب 8 مباريات أقل.