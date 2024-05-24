في دقائق جنونية.. إنبي يبطل طعنات صديق الأمس ويقلب الطاولة على سيراميكا

الجمعة، 24 مايو 2024 - 21:35

كتب : FilGoal

إنبي

قلب إنبي الطاولة على سيراميكا كليوباترا بفوز مثير للغاية في الثواني الأخيرة بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.

البداية شهدت إلغاء هدف لسيراميكا كليوباترا من جون إيبوكا بداعي وجود خطأ عكسي على خالد صبحي في الدقيقة 6.

ولكن بعد مراجعة تقنية الفيديو تم احتساب الهدف، ليسدد إيبوكا الضربة الأولى لفريقه السابق.

وفي الدقيقة 21 سجل صديق أوجولا الهدف الثاني لسيراميكا، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وتحصل إنبي على ركلة جزاء بعد عرقلة خالد صبحي لمصطفى ياسر في الدقيقة 23.

الركلة سددها علي فوزي في الدقيقة 25، ولكنها ارتدت من القائم الأيمن.

وقبل نهاية الشوط الأول، تحديدا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، سجل جون إيبوكا الهدف الثاني بعد عرضية من أحمد القرموطي.

إيبوكا سجل هدفه الخامس في جميع المسابقات هذا الموسم مع سيراميكا، 4 منهم في شباك إنبي فريقه السابق.

وسجل إيبوكا ضد إنبي في الدور الأول للدوري، وفي كأس الرابطة، ثم هدفين الآن في الدور الثاني من الدوري.\

ولكن في الشوط الثاني بدأ إنبي يقلب الطاولة بهدف أحمد خليل كالوشا في الدقيقة 69 بعد تمريرة من علي فوزي.

وسريعًا في الدقيقة 74 أدرك الفريق البترولي التعادل برأسية أحمد أمين قفة بعد عرضية من صلاح زايد؟

وأخيرًا في الدقيقة 96 سجل أحمد صبيحة هدف فوز إنبي القاتل برأسية بعد ركنية من محمد حمدي.

ورفع إنبي رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع من 24 مباراة، بفارق الأهداف عن الاتحاد الخامس، وفارق نقطة عن زد الثالث الذي لعب مباراة أقل.

وتجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 34 نقطة من 23 مباراة في المركز السابع، بفارق نقطة عن سموحة السادس، ونقطة عن الأهلي الثامن الذي لعب 8 مباريات أقل.

الدوري المصري إنبي سيراميكا
نرشح لكم
أحمد سامي: أشعر بالحزن بعد التعادل مع فاركو مدير الكرة لـ فاركو: مؤجلات الأهلي تؤثر علينا قفة: طموحنا المشاركة الإفريقية الموسم المقبل.. وصبيحة: سيراميكا مثل الأهلي مباراة الرأسيات.. التعادل يحسم مواجهة فاركو ضد سموحة انتهت الدوري المصري - فاركو (1)-(1) سموحة انتهت في الدوري المصري - إنبي (3)-(2) سيراميكا كليوباترا.. ريمونتادا في الوقت القاتل تشكيل الدوري المصري - إيبوكا يقود سيراميكا.. وثنائي هجومي لـ إنبي تشكيل الدوري المصري - نديم يخوض مباراته الأولى مع فاركو.. وحسام حسن يقود سموحة
أخر الأخبار
بإقصاء باليرمو.. فينيتسيا إلى نهائي الملحق المؤهل لـ الدوري الإيطالي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
خدمة في الجول - إرشادات تذكرتي لجماهير الأهلي والترجي في نهائي أبطال إفريقيا 3 ساعة | الكرة المصرية
الترجي يحدد موعد تسليم التذاكر لمشجعيه قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا 3 ساعة | الكرة الإفريقية
لويس إنريكي: كنت أرغب في بقاء تشافي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
رفع اللقب في اللقطة الأخيرة.. بونجاح يتوج مع السد بـ كأس أمير قطر 3 ساعة | الوطن العربي
فالفيردي: ويليامز لعب لمدة عامين وفي قدمه قطعة زجاج 3 ساعة | الدوري الإسباني
جيرونا ينهي موسمه باكتساح غرناطة.. وصراع مشتعل على الهداف 4 ساعة | الكرة الأوروبية
نهائي أبطال إفريقيا - طرق دخول الجماهير لاستاد القاهرة والممنوعات في مباراة الأهلي والترجي 4 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - في منطقة وتر أكيليس.. التشخيص المبدئي لإصابة معلول ضد الترجي 2 تقرير: للعام الثاني على التوالي.. مصطفى محمد يغيب عن نانت لرفض ارتداء قميص دعم المثليين 3 انتهى نهائي الكونفدرالية – الزمالك (1)-(0) نهضة بركان.. الزماااالك البطل 4 كاف يدين أحداث نهائي الكونفدرالية واتخاذ الإجراءات التأديبية إذا لزم الأمر