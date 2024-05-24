في دقائق جنونية.. إنبي يبطل طعنات صديق الأمس ويقلب الطاولة على سيراميكا

قلب إنبي الطاولة على سيراميكا كليوباترا بفوز مثير للغاية في الثواني الأخيرة بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.

البداية شهدت إلغاء هدف لسيراميكا كليوباترا من جون إيبوكا بداعي وجود خطأ عكسي على خالد صبحي في الدقيقة 6.

ولكن بعد مراجعة تقنية الفيديو تم احتساب الهدف، ليسدد إيبوكا الضربة الأولى لفريقه السابق.

وفي الدقيقة 21 سجل صديق أوجولا الهدف الثاني لسيراميكا، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وتحصل إنبي على ركلة جزاء بعد عرقلة خالد صبحي لمصطفى ياسر في الدقيقة 23.

الركلة سددها علي فوزي في الدقيقة 25، ولكنها ارتدت من القائم الأيمن.

وقبل نهاية الشوط الأول، تحديدا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، سجل جون إيبوكا الهدف الثاني بعد عرضية من أحمد القرموطي.

إيبوكا سجل هدفه الخامس في جميع المسابقات هذا الموسم مع سيراميكا، 4 منهم في شباك إنبي فريقه السابق.

وسجل إيبوكا ضد إنبي في الدور الأول للدوري، وفي كأس الرابطة، ثم هدفين الآن في الدور الثاني من الدوري.\

ولكن في الشوط الثاني بدأ إنبي يقلب الطاولة بهدف أحمد خليل كالوشا في الدقيقة 69 بعد تمريرة من علي فوزي.

وسريعًا في الدقيقة 74 أدرك الفريق البترولي التعادل برأسية أحمد أمين قفة بعد عرضية من صلاح زايد؟

وأخيرًا في الدقيقة 96 سجل أحمد صبيحة هدف فوز إنبي القاتل برأسية بعد ركنية من محمد حمدي.

ورفع إنبي رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع من 24 مباراة، بفارق الأهداف عن الاتحاد الخامس، وفارق نقطة عن زد الثالث الذي لعب مباراة أقل.

وتجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 34 نقطة من 23 مباراة في المركز السابع، بفارق نقطة عن سموحة السادس، ونقطة عن الأهلي الثامن الذي لعب 8 مباريات أقل.

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