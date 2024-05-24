موعد إعلان قائمة منتخب مصر لمواجهتي تصفيات كأس العالم 2026

الجمعة، 24 مايو 2024 - 21:34

كتب : FilGoal

حسام حسن - إبراهيم حسن

كشف حساب منتخب مصر لكرة القدم موعد الإعلان عن قائمة الفراعنة في تصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات المونديال بشهر يونيو المقبل.

وسيعلن حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر قائمته يوم الأحد المقبل.

أخبار متعلقة:
منتخب مصر للساق الواحدة: فرصنا قوية للتأهل لكأس العالم ميكالي: الميدالية الأولمبية حلم مشروع وأبحث عن إنجاز مع مصر تريزيجيه: ما تربينا عليه في الأهلي ساهم في وصول مصر لـ كأس العالم عامر حسين يكشف لـ في الجول: شرط لتأجيل مباريات دور الـ32 من كأس مصر

ويلتقي منتخب مصر مع بوركينا فاسو يوم 6 يونيو.

فيما تقام مباراة مصر ضد غينيا بيساو في موعدها يوم 10 يونيو.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط ويليه بوركينا فاسو وغينيا بيساو برصيد 4 نقاط.

وقاد العميد منتخب مصر في مباراتين من قبل ببداية مهمته وفاز على نيوزيلاندا بنتيجة 1-0 وخسر من كرواتيا بنتيجة 4-2 في بطولة مصر الدولية.

حسام حسن منتخب مصر تصفيات كأس العالم 2026
نرشح لكم
الخطيب: أتمنى حصول صلاح على بطولة قارية مع المنتخب.. وما فعله المغرب كان حلما ميكالي: الميدالية الأولمبية حلم مشروع وأبحث عن إنجاز مع مصر تريزيجيه: ما تربينا عليه في الأهلي ساهم في وصول مصر لـ كأس العالم جراحة ناجحة لـ مرموش في اليد تصفيات كأس العالم – لاعب فاركو على رأس قائمة غينيا بيساو لمواجهتي مصر وإثيوبيا فرانكفورت يعلن موعد خضوع مرموش للجراحة في يده اليسرى مصدر من نادي إينتراخت فرانكفورت يكشف لـ في الجول مصير عملية مرموش الجراحية أنا الصقر (3) - هدف غير مسيرتي.. ومباراة أنهت جيل كامل لمنتخب مصر
أخر الأخبار
بإقصاء باليرمو.. فينيتسيا إلى نهائي الملحق المؤهل لـ الدوري الإيطالي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
خدمة في الجول - إرشادات تذكرتي لجماهير الأهلي والترجي في نهائي أبطال إفريقيا 3 ساعة | الكرة المصرية
الترجي يحدد موعد تسليم التذاكر لمشجعيه قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا 3 ساعة | الكرة الإفريقية
لويس إنريكي: كنت أرغب في بقاء تشافي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
رفع اللقب في اللقطة الأخيرة.. بونجاح يتوج مع السد بـ كأس أمير قطر 3 ساعة | الوطن العربي
فالفيردي: ويليامز لعب لمدة عامين وفي قدمه قطعة زجاج 4 ساعة | الدوري الإسباني
جيرونا ينهي موسمه باكتساح غرناطة.. وصراع مشتعل على الهداف 4 ساعة | الكرة الأوروبية
نهائي أبطال إفريقيا - طرق دخول الجماهير لاستاد القاهرة والممنوعات في مباراة الأهلي والترجي 4 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - في منطقة وتر أكيليس.. التشخيص المبدئي لإصابة معلول ضد الترجي 2 تقرير: للعام الثاني على التوالي.. مصطفى محمد يغيب عن نانت لرفض ارتداء قميص دعم المثليين 3 انتهى نهائي الكونفدرالية – الزمالك (1)-(0) نهضة بركان.. الزماااالك البطل 4 كاف يدين أحداث نهائي الكونفدرالية واتخاذ الإجراءات التأديبية إذا لزم الأمر