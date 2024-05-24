موعد إعلان قائمة منتخب مصر لمواجهتي تصفيات كأس العالم 2026

كشف حساب منتخب مصر لكرة القدم موعد الإعلان عن قائمة الفراعنة في تصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات المونديال بشهر يونيو المقبل.

وسيعلن حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر قائمته يوم الأحد المقبل.

ويلتقي منتخب مصر مع بوركينا فاسو يوم 6 يونيو.

فيما تقام مباراة مصر ضد غينيا بيساو في موعدها يوم 10 يونيو.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط ويليه بوركينا فاسو وغينيا بيساو برصيد 4 نقاط.

وقاد العميد منتخب مصر في مباراتين من قبل ببداية مهمته وفاز على نيوزيلاندا بنتيجة 1-0 وخسر من كرواتيا بنتيجة 4-2 في بطولة مصر الدولية.