سيطرة إنتر على جوائز الدوري الإيطالي.. وغياب نابولي

سيطر إنتر ميلان على الجوائز الفردية للدوري الإيطالي بعدما توج بالبطولة مبكرا قبل النهاية بـ5 جولات.

وضمن شروط الجوائز ألا يفوز أي لاعب بأكثر من جائزة واحدة.

وغاب نابولي المتوج باللقب الموسم الماضي عن تواجد أحد لاعبيه في الجوائز الفردية بعد موسم سيء للغاية، إذ يحتل الفريق حاليا المركز العاشر برصيد 52 نقطة.

وإذا أنهى نابولي الموسم في هذا المركز، سيكون خارج البطولات الأوروبية للموسم المقبل.

وجاءت الجوائز كالتالي:

أفضل لاعب: لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

أفضل لاعب شاب: جوشوا زيركزي (بولونيا)

أفضل مهاجم: دوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس)

أفضل لاعب وسط: هاكان تشالهان أوجلو (إنتر ميلان)

أفضل مدافع: أليساندرو باستوني (إنتر ميلان)

أفضل حارس مرمى: ميكيلي دي جريجوريو (مونزا)

أفضل مدرب: سموني إنزاجي (إنتر ميلان)

لحظة روح الرياضية: أليساندرو فلورينزي (ميلان)

وحصل فلورينزي على الجائزة بعدما تذكر رغبة أحد مشجعي فريقه في الحصول على قميص زميله تيجاني ريندرز في أحد مباريات الفريق ولبى رغبته وأعطاه إياه.