مباراة الرأسيات.. التعادل يحسم مواجهة فاركو ضد سموحة

الجمعة، 24 مايو 2024 - 21:12

كتب : FilGoal

سموحة وفاركو

تعادل فاركو ضد منافسه سموحة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل هدف سموحة بركات حجاج، بينما أحرز عمرو ناصر هدف فاركو.

وتعتبر مباراة الرأسيات إذ تم تسجيل هدفين اللقاء بالرأس بالإضافة إلى أخطر الفرص كانت بنفس الطريقة أيضا.

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ولم تتواجد فرص خطيرة بالقدم طوال المباراة.

وبهذا التعادل وصل فاركو للنقطة 21 في المركز الـ16 من 23 مباراة في جدول ترتيب الدوري المصري، وارتقى سموحة للنقطة 35 في المركز السادس من نفس عدد اللقاءات.

وتعرض حجاج لإصابة قوية في الدقيقة العاشرة ونزف غلى إثرها لكن تم علاجه وأكمل المباراة.

وأحرز حجاج هدف فاركو في الدقيقة 22 بعد رأسية عقب عرضية من ركنية.

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ورد عليه عمرو ناصر برأسية متقنة في الدقيقة 41.

وضرب فادي فريد لاعب سموحة كرة رأسية خطيرة في الدقيقة 89 لكن تصدى لها محمد نديم حارس مرمى فاركو.

فاركو إنبي سموحة بركات حجاج الدوري المصري
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