يوفنتوس يمدد تعاقد ثنائي الدفاع

الجمعة، 24 مايو 2024 - 21:06

كتب : FilGoal

أندريا كامبياسو - يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس تجديد تعاقد الثنائي أندريا كامبياسو ودانييلي روجاني.

ويأتي ذلك قبل جولة على نهاية الموسم الجاري من الكرة الإيطالية والذي شهد تتويج يوفنتوس بلقب الكأس.

ومدد يوفنتوس تعاقده مع كامبياسو بعقد طويل الأمد حتى 2029.

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وشارك الظهير البالغ 24 عاما في 32 مباراة سجل 3 وصنع 6، وثالث أكثر لاعبي الفريق صناعة للفرص المحققة في الموسم الجاري.

ويستمر تعاقد روجاني مع يوفنتوس حتى 2026 بعدما انضم في موسم 2015-16 قادما من إمبولي.

ومنذ ذلك الحين توج بـ 13 لقبا مختلفا بقميص البيانكونيري، وخرج معارا لكل من ستاد رين الفرنسي وكالياري.

وخاض المدافع البالغ 29 عاما الموسم الجاري 17 مباراة سجل خلالها 3 أهداف فقط.

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع برصيد 68 نقطة من 37 مباراة وسيختتم الموسم بلقاء مونزا.

يوفنتوس روجاني كامبياسو الدوري الإيطالي
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