انتهت سلة BAL - الأهلي (78)-(89) الفتح الرباطي.. خسارة في المرحلة الترتيبية

الجمعة، 24 مايو 2024 - 20:51

كتب : FilGoal

الأهلي كرة سلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي لكرة السلة ضد الفتح الرباطي المغربي في المرحلة الترتيبية من بطولة إفريقيا لكرة السلة BAL 2024.

واستحدثت اللجنة المنظمة للبطولة نظاما جديدا إذ تقام مباراة ترتيبية في البداية قبل انطلاق ربع النهائي بنظامه الإقصائي بخروج المغلوب في كيجالي برواندا.

وكان الأهلي في التصنيف الأول رفقة فريق الفتح الرباطي المغربي عقب نهاية دور المجموعات.

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ويلعب الفريقان مباراة قبل انطلاق الدور الإقصائي من أجل تحديد الفريق صاحب التصنيف الأول والآخر صاحب التصنيف الثاني وبتلك الطريق تحديد باقي تصنيف الفرق حتى المركز الثامن.

وتقام المباريات الترتيبية يومي 24 و25 مايو الجاري، بينما تنطلق المنافسات الإقصائية يوم 26 من الشهر نفسه.

وسيلتقي الأهلي حال الفوز مع كيب تاون الجنوب إفريقي، وفي حال الخسارة سيواجه أهلي بني غازي.

المباراة مذاعة عبر قناة أون تايم سبورتس 2، ويمكنك مشاهدة المباراة من هنا.

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انتهت بفوز الفتح الرباطي على الأهلي بنتيجة 89-78

ق 2: الفارق 10 نقاط للفتح.. 86-76 للفريق المغربي

ق 5: 75-71 للفتح الرباطي

بداية الربع الرابع

نهاية الربع الثالث.. 64-58 للأهلي

ق 5: 54-50 للأهلي

بداية الربع الثالث

نهاية الربع الثاني.. 49-41 للأهلي

ق 2: 36-32 للأهلي

ق 5: 30-29 الأهلي يتقدم لأول مرة

ق 7: تعادل أول في اللقاء 27-27

بداية الربع الثاني

نهاية الربع الأول.. 22-19 للفتح الرباطي

ق 1: 20-15 للفتح الرباطي

ق 5: انتصاف الشوط الأول وتقدم الفتح 16-9

ق 7: 9-2 للفتح الرباطي المغربي

بداية اللقاء

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