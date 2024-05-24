كرة يد - الأهلي يحافظ على لقب دوري المحترفين بالفوز على الزمالك في اللقاء الفاصل

الجمعة، 24 مايو 2024 - 19:41

كتب : FilGoal

الأهلي - كرة يد

حقق الأهلي لقب دوري المحترفين لكرة اليد لموسم 2023-24 بالفوز على الزمالك بنتيجة 27-21 في المباراة الفاصلة بنتيجة .

وأقيم نهائي الدوري الموسم الجاري بنظام Best of 3، أي أن الفائز بمباراتين يحقق اللقب.

وانتصر الأهلي اللقاء الأول 26-25، وفاز الزمالك في الثاني بنتيجة 29-25، لتحسم المباراة الفاصلة اللقب للأحمر للموسم الثاني على التوالي.

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ورفع الأهلي رصيده من الألقاب لـ 24 في تاريخ المسابقة.

وحصد الأهلي رابع ألقابه الموسم الجاري، بتحقيق لقب السوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي والدوري المصري.

وصف المباراة

تقدم الزمالك في بداية اللقاء بهدف عمر الفولي، ثم استمر اللقاء ذهابا وإيابا بين الفريقين حتى الدقيقة 17 بالتعادل 7-7.

تألق محمود خليل "فلفل" ومحمد إبراهيم حارسا الفريقان في الدقائق التالية ومنعا فرصة أكثر من هدف.

وتقدم الأهلي بنتيجة 9-8 قبل 4 دقائق على نهاية الشوط الأول.

وطلب الزمالك وقت مستقطع في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وقلب الفريق الطاولة بنتيجة 10-9 بنهاية الشوط الأول وخرج الأبيض متقدما.

بدأ الأهلي الشوط الثاني بشكل قوي للغاية وسجل هدفين تقدم بهما بنتيجة 11-10.

تعادل الزمالك ثم تقدم الأهلي وتألق محمد إبراهيم واتسع الفارق ليصبح 3 أهداف لصالح الأهلي بنتيجة 14-11.

ووسّع الأهلي الفارق ليصل لفارق 6 أهداف في الدقيقة 17 من الشوط الثاني.

كما أصبح الفارق 7 أهداف بنتيجة 24-17 في الدقيقة 24، وحاول لاعبو الأبيض تقليص الفارق.

وحقق الأهلي اللقب بالفوز بنتيجة 27-21.

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