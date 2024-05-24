"ليس من السهل مغادرة نادي أحلامك".. رسالة وداعية مؤثرة من تشافي

كتب تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة رسالة وداعية على حسابه على إنستجرام للجماهير عقب إعلان رحيله بعد مباراة إشبيلية.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه إشبيلية في الجولة الاخيرة من الدوري الإسباني على رامون سانشيز بيثخوان.

وجاءت رسالة تشافي الوداعية كالتالي:

أصدقائي الأعزاء، يوم الأحد، ستنتهي مرحلتي على مقاعد البدلاء في برشلونة، ليس من السهل أبدا مغادرة نادي حياتك، لكنني فخور جدا، بعد عامين ونصف على رأس غرفة تبديل الملابس التي كانت بمثابة عائلة ثانية.

أريد أن أشكر المشجعين على الدعم والمودة، الذين كانوا دائما بجانبي وأظهروا لي نفس الحب في جميع الأوقات كما في مرحلتي الكروية.

اعتبارا من يوم الأحد، سأكون مشجعا آخر في المدرجات، إما الآن في الملعب الأولمبي أو في غضون بضعة أشهر في نيو كامب نو.

قبل أن أصبح لاعبا أو مدربا، كنت من مشجعي برشلونة وأريد فقط الأفضل لنادي حياتي.

لقد عملت مع مجموعة رائعة من اللاعبين وطاقم عمل رائع بفضلهم جميعا، تمكنا من تحقيق الأهداف المقترحة، وبلغت ذروتها العام الماضي بالفوز بالدوري وكأس السوبر.

لم تسر الأمور هذا الموسم كما أردنا، لكننا تركنا الأمر وساعدنا في تنمية جيل جديد من لاعبي كرة القدم الشباب من لا ماسيا الذين يلهمون جميع مشجعي برشلونة.

شكرا جزيلا للجميع، إلى الجماهير واللاعبين والموظفين والرئيس ومجلس الإدارة والمديرين الرياضيين ووسائل الإعلام وكل من شاركت معهم الرحلة خلال هذين الموسمين والنصف.

أتمنى الأفضل للنادي الذي أحمله في قلبي، يحيا برشلونة.

وأصدر برشلونة بيانا اليوم الجمعة أعلن خلاله أن تشافي لن يستمر كمدرب للفريق الأول في موسم 2024-25.

وأشار برشلونة أن القرار جاء بعد اجتماعه عقد خوان لابورتا رئيس النادي مع تشافي بحضور مسؤولي النادي الكتالوني.

وأوضح برشلونة في بيانه أن تشافي هيرنانديز سيتولى تدريب الفريق للمرة الأخيرة في مباراة إشبيلية، على ان يتم الإعلان عن المدير الفني الجديد خلال الأيام المقبلة.

وكان تشافي قد أعلن رحيله من برشلونة من قبل أن يتراجع عن قراره منذ شهر، ولكن بعد حديثه عن الوضع المالي للنادي، انتشرت تقارير تفيد قرب رحيله وهو ما تأكد الآن.

راديو RAC1 كشف من قبل أن خوان لابورتا رئيس برشلونة يشعر بخيبة أمل كبيرة وغاضب من تشافي لسببين على وجه الخصوص.

والسبب الأول حسب الراديو هو تصريحات تشافي قبل مباراة الفريق ضد ألميريا، ويرى لابورتا أن كلمات تشافي اختلفت كثيرا عما قاله لمجلس الإدارة في اجتماع قبل الإعلان عن بقاءه في منصبه.

ويأتي السبب الآخر هو أن لابورتا غير سعيد بتشافي لأن النادي بذل مجهودا كبيرا من أجل دعم صفوف الفريق بلاعبين والمدرب لم يستفد من ذلك.

صحيفة ماركا ذكرت أن النادي الكتالوني سيتكلف 15 مليون يورو لإقالة تشافي، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو لطاقمه الفني.

وضمن برشلونة المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني برصيد 82 نقطة بفارق 4 نقاط عن جيرونا قبل الجولة الختامية للمسابقة.

فيما حسم ريال مدريد لقب الموسم الحالي من الدوري الإسباني برصيد 94 نقطة.

تشافي تولى تدريب برشلونة منذ شهر نوفمبر من عام 2021.

المدرب صاحب الـ 44 عاما توج برفقة برشلونة بلقب الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني في الموسم الماضي.

المدرب البديل

شدد فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس أن هانز فليك وقع مع نادي برشلونة لمدة عامين.

وأعلن برشلونة رحيل تشافي هيرنانديز عن منصب المدير الفني للفريق بنهاية الموسم الحالي.

وأكد رومانو أن الاتفاق رفقة المدير الفني الألماني انتهى بنجاح وتم تأكيده من قبل وكيل أعماله.

وكشف رومانو عن اصطحاب فليك لمساعدين ألمانيين معه الجهاز الفني من أجل المهمة الجديدة في الدوري الإسباني.