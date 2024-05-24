انتهت الدوري المصري - فاركو (1)-(1) سموحة

الجمعة، 24 مايو 2024 - 18:56

كتب : FilGoal

سموحة ضد فاركو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فاركو ضد منافسه سموحة في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويحتل فاركو المركز الـ16 برصيد 20 نقطة في جدول الترتيب، بينما يأتي سموحة في المركز السادس برصيد 34 نقطة.

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انتهت

ق 89: رأسية خطيرة من فادي فريد لاعب سموحة لكن يتصدى لها محمد نديم حارس مرمى فاركو.

مباراة متوازنة بين الفريقين

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 41: جوووول عمرو ناصر لاعب فاركو من رأسية متقنة.

ق 22: جوووول من بركات حجاج برأسية عقب عرضية من ركنية.

ق 10: تدخل قوي على بركات حجاج وينزف الدماء.

بداية المباراة

الدوري المصري سموحة فاركو سيف تيري
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