انتهت في الدوري المصري - إنبي (3)-(2) سيراميكا كليوباترا.. ريمونتادا في الوقت القاتل

الجمعة، 24 مايو 2024 - 18:48

كتب : FilGoal

محمد ناصر - إنبي - البنك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنبي ضد منافسه سيراميكا كليوباترا في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويحتل إنبي المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، بينما يأتي سيراميكا المركز الخامس برصيد 34 نقطة.

لمتابعة المباراة من هنا

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ق 96 جوووول أحمد صبيحة يسجل الهدف الثالث

ق 74 جووول أحمد أمين أوفة يسجل التعادل

ق 70 جووول إنبي يقلص الفارق

إيبوكا يسجل للمباراة الثالثة ضد فريقه السابق إنبي في نفس الموسم.. وسجل 5 أهداف في الموسم 4 منهم في إنبي بواقع 1 في كأس الرابطة و3 في الدوري.

ق 45+2 جووول الثاني من جون إيبوكا

ق 25 اووه ركلة جزاء ضائعة من علي فوزي ترتطم بالقائم

ق 13 صديق أوجولا يسجل التعادل ولكن الهدف لا يحتسب

ق 8 احتساب الهدف بعد مراجعة تقنية الفيديو

ق 5 جووول أول لسيراميكا بعد سقوط الكرة من يد الحارس.. ولكن يبدو أنها ستحتسب كمخالفة

الدوري المصري إنبي سيراميكا كليوباترا أحمد بلحاج
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