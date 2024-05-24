تشكيل الدوري المصري - إيبوكا يقود سيراميكا.. وثنائي هجومي لـ إنبي
الجمعة، 24 مايو 2024 - 18:39
كتب : FilGoal
يبدأ جون إيبوكا في هجوم سيراميكا كليوباترا، بينما يقود الثنائي رفيق كابو وأحمد أمين قفة هجوم إنبي في الجولة 25 من الدوري المصري.
ويلتقي الفريقان على استاد بتروسبورت في السابعة مساءً.
وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا
حراسة المرمى: محمد بسام
الدفاع: أحمد هاني – أحمد رمضان – خالد صبحي – عبد الرحمن خالد
الوسط: محمد عادل – صديق أوجولا – محمد توني
الهجوم: أحمد القرموطي – جون إيبوكا – أحمد بلحاج
وجاء تشكيل إنبي
حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير
الدفاع: أحمد صبيحة – سيف الخشاب – أحمد خليل "كالوشا"
الوسط: علي فوزي – مصطفى شكشك – محمد ناصر – أحمد العجوز - مصطفى دويدار
الهجوم: رفيق كابو – أحمد أمين قفة
ويحتل سيراميكا المركز الخامس برصيد 34 نقطة من 22 مباراة.
فيما يحتل إنبي المركز الثامن برصيد 33 نقطة من 23 مباراة.
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