رومانو: فليك وقع مع برشلونة لمدة عامين

الجمعة، 24 مايو 2024 - 18:11

كتب : FilGoal

هانسي فليك - ألمانيا أمام اليابان

شدد فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس أن هانز فليك وقع مع نادي برشلونة لمدة عامين.

وأعلن برشلونة رحيل تشافي هيرنانديز عن منصب المدير الفني للفريق بنهاية الموسم الحالي.

وأكد رومانو أن الاتفاق رفقة المدير الفني الألماني انتهى بنجاح وتم تأكيده من قبل وكيل أعماله.

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وكشف رومانو عن اصطحاب فليك لمساعدين ألمانيين معه الجهاز الفني من أجل المهمة الجديدة في الدوري الإسباني.

ويختتم برشلونة منافسات الموسم الحالي بمواجهة إشبيلية يوم الأحد ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

وأصدر برشلونة بيانا اليوم الجمعة أعلن خلاله أن تشافي لن يستمر كمدرب للفريق الأول في موسم 2024-25.

وأشار برشلونة أن القرار جاء بعد اجتماعه عقد خوان لابورتا رئيس النادي مع تشافي بحضور مسؤولي النادي الكتالوني.

وأوضح برشلونة في بيانه أن تشافي هيرنانديز سيتولى تدريب الفريق للمرة الأخيرة في مباراة إشبيلية، على ان يتم الإعلان عن المدير الفني الجديد خلال الأيام المقبلة.

وكان تشافي قد أعلن رحيله من برشلونة من قبل أن يتراجع عن قراره منذ شهر، ولكن بعد حديثه عن الوضع المالي للنادي، انتشرت تقارير تفيد قرب رحيله وهو ما تأكد الآن.

راديو RAC1 كشف من قبل أن خوان لابورتا رئيس برشلونة يشعر بخيبة أمل كبيرة وغاضب من تشافي لسببين على وجه الخصوص.

والسبب الأول حسب الراديو هو تصريحات تشافي قبل مباراة الفريق ضد ألميريا، ويرى لابورتا أن كلمات تشافي اختلفت كثيرا عما قاله لمجلس الإدارة في اجتماع قبل الإعلان عن بقاءه في منصبه.

ويأتي السبب الآخر هو أن لابورتا غير سعيد بتشافي لأن النادي بذل مجهودا كبيرا من أجل دعم صفوف الفريق بلاعبين والمدرب لم يستفد من ذلك.

صحيفة ماركا ذكرت أن النادي الكتالوني سيتكلف 15 مليون يورو لإقالة تشافي، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو لطاقمه الفني.

وضمن برشلونة المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني برصيد 82 نقطة بفارق 4 نقاط عن جيرونا قبل الجولة الختامية للمسابقة.

فيما حسم ريال مدريد لقب الموسم الحالي من الدوري الإسباني برصيد 94 نقطة.

تشافي تولى تدريب برشلونة منذ شهر نوفمبر من عام 2021.

المدرب صاحب الـ 44 عاما توج برفقة برشلونة بلقب الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني في الموسم الماضي.

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