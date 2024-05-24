تشكيل الدوري المصري - نديم يخوض مباراته الأولى مع فاركو.. وحسام حسن يقود سموحة

الجمعة، 24 مايو 2024 - 17:58

كتب : FilGoal

محمد نديم - فاركو

يخوض محمد نديم مباراته الأولى في حراسة مرمى فاركو لتعويض غياب محمد سعيد "شيكا" أمام سموحة في الجولة 25 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد الإسكندرية في السابعة مساءً.

ويغيب شيكا بسبب الإصابة رفقة رامي صبري ومحمود جهاد.

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حارس الزمالك السابق خاض مباراة واحدة من قبل في الدوري المصري في موسم 2021-22 واستقبل حينها هدفين في مباراة شارك بها شباب الأبيض بالجولة الأخيرة من الموسم.

في المقابل يقود حسام حسن هجوم سموحة، ويظهر إسلام جابر في مركز الظهير.

وجاء تشكيل فاركو

حراسة المرمى: محمد نديم

الدفاع: جابر كامل - أحمد عوض – ياسين مرعي – جيفرسون إينكادا

الوسط: أحمد البحراوي – محمد فخري – محمود عماد

الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر – سيف تيري

وجاء تشكيل سموحة

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: إسلام جابر - بركات حجاج – جاستس أرثر – محمد مصطفى "ميدو"

الوسط: محمد متولي – عمرو قلاوة – دوكو دودو

الهجوم: مصطفى البدري – حسام حسن - محمد سعيد "مكرونة"

ويحتل سموحة المركز السادس برصيد 34 نقطة من 22 مباراة.

فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة من 22 مباراة.

فاركو سموحة في الدوري الدوري المصري
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