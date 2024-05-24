انتهت نهائي دوري اليد - الأهلي (27)-(21) الزمالك.. اللقب في الجزيرة
الجمعة، 24 مايو 2024 - 17:39
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في المباراة الفاصلة لتحقيق لقب دوري المحترفين المصري لكرة اليد 2023-24.
ويقام اللقاء في صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، وتبدأ في السادسة مساءً.
وانتصر الأهلي اللقاء الأول 26-25، وفاز الزمالك في الثاني بنتيجة 29-25.
وستقام المباراة الفاصلة لتحديد بطل المسابقة للموسم الجاري.
تذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 2، شاهد من هنـا.
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انتهت الأهلي يتوج باللقب للموسم الثاني على التوالي
ق 24: 24-17 للأهلي
ق 17: 19-13 للأهلي
ق 13: الأهلي يوسع الفارق 16-12
ق 7: الفارق يصبح 3 أهداف للأهلي 14-11 ووقت مستقطع
ق 5: الأهلي يتقدم 12-11
ق 4: الزمالك يتعادل 11-11
ق 1: الأهلي يسجل هدفين ويتقدم 11-10
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك 10-9
ق 28: وقت مستقطع قبل دقيقة ونصف نهاية الشوط الأول
ق 26: الأهلي يتقدم 9-8
ق 22: فلفل وإبراهيم يتألقان ويواصلان التصديات
ق 17: التعادل مستمر 7-7
ق 6: التعادل 3-3
ق 2: الفولي يسجل أول أهداف اللقاء ويتقدم للزمالك