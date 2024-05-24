انتهت نهائي دوري اليد - الأهلي (27)-(21) الزمالك.. اللقب في الجزيرة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في المباراة الفاصلة لتحقيق لقب دوري المحترفين المصري لكرة اليد 2023-24.

ويقام اللقاء في صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، وتبدأ في السادسة مساءً.

وانتصر الأهلي اللقاء الأول 26-25، وفاز الزمالك في الثاني بنتيجة 29-25.

وستقام المباراة الفاصلة لتحديد بطل المسابقة للموسم الجاري.

تذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 2، شاهد من هنـا.

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انتهت الأهلي يتوج باللقب للموسم الثاني على التوالي

ق 24: 24-17 للأهلي

ق 17: 19-13 للأهلي

ق 13: الأهلي يوسع الفارق 16-12

ق 7: الفارق يصبح 3 أهداف للأهلي 14-11 ووقت مستقطع

ق 5: الأهلي يتقدم 12-11

ق 4: الزمالك يتعادل 11-11

ق 1: الأهلي يسجل هدفين ويتقدم 11-10

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك 10-9

ق 28: وقت مستقطع قبل دقيقة ونصف نهاية الشوط الأول

ق 26: الأهلي يتقدم 9-8

ق 22: فلفل وإبراهيم يتألقان ويواصلان التصديات

ق 17: التعادل مستمر 7-7

ق 6: التعادل 3-3

ق 2: الفولي يسجل أول أهداف اللقاء ويتقدم للزمالك