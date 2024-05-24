منتخب مصر للساق الواحدة: فرصنا قوية للتأهل لكأس العالم

الجمعة، 24 مايو 2024 - 14:23

كتب : حامد وجدي

منتخب مصر للساق الواحدة

أكد محمد عادل حسني رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة أن فرص منتخب مصر لازالت قوية للمشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره ليبيريا غدًا السبت في أولى مباريات تحديد المراكز ببطولة أمم إفريقيا للساق الواحدة بعدما خسر بصعوبة أمام المغرب بعد مباراة قوية في ربع نهائي البطولة القارية.

ويملك منتخب مصر فرصة للتأهل لكأس العالم في حالة تواجده ضمن أفضل 6 مراكز بالبطولة.

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وقال حسني إن الأمل لازال موجود وأنه على ثقة كبيرة في اللاعبين في تحقيق أحد المركزين الخامس أو السادس لضمان المشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة.

تابع حسني أن المنتخب يقدم مستويات جيدة ولولا غياب التوفيق أمام المغرب كان سيتأهل للمربع الذهبي لكن اللاعبين مميزين وسيبذلون كافة الجهد والعرق لتحقيق أفضل مركز ممكن.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للساق الواحدة والتي تقام بالقاهرة في الفترة من 17 إلى 27 مايو الجاري بملاعب القطامية ببتروسبورت.

منتخب مصر للساق الواحدة
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