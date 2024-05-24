دوري المحترفين - عمرو أنور مديرا فنيا لنادي وي

أتم نادي وي إجراءات التعاقد مع عمرو أنور لتولي مهمة تدريب الفريق خلال الموسم المقبل.

ورحل عمرو أنور عن تدريب طنطا خلال الساعات الماضية ليخوض تجربة جديدة مع نادي وي.

وقاد عمرو أنور فريق طنطا موسمين على التوالي نجح خلال السنة الأولى في صعود الفريق لدوري المحترفين والمنافسة على بطاقة الصعود للدوري الممتاز التي خطفها بلدية المحلة.

وفي الموسم الثاني نجح عمرو أنور في قيادة طنطا للبقاء بمنافسات دوري المحترفين.

وسبق لعمرو أنور تدريب نادي وي في موسم 2021-2022 بدوري الدرجة الثانية.

كما سبق لعمرو أنور تدريب اتحاد جدة السعودي والعمل بقطاع الناشئين للنادي الأهلي.