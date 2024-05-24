مؤتمر الشناوي: الصحف المصرية هي من تخلق المشاكل.. والأهلي لا يشبع من البطولات

الجمعة، 24 مايو 2024 - 12:43

كتب : محمود حمدي

محمد الشناوي

نفى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ووجود أي مشاكل ضمن صفوف الفريق قبل خوض مواجهة الترجي المرتقبة.

ويستضيف الأهلي فريق الترجي في تمام الثامنة من مساء السبت على استاد القاهرة بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأجاب الشناوي في مؤتمر صحفي على سؤال إعلامي تونسي قائلا: "مشاكل؟ أنت قرأت ذلك في الصحف المصرية، الصحف المصرية هي من تخلق المشاكل، لا يوجد مشاكل لدينا في الفريق".

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وأضاف "نحترم جميع المنافسين. الأهلي معروف بألقابه ويدخل كل بطولة كأنها المرة الأولى التي يخوضها. نحن لا نشبع من البطولات".

وأتم "مميش حارس الترجي ومصطفى شوبير الذي حافظ على نظافة شباكه خلال 7 مباريات يقدمان مستويات ممتازة. أتمنى لهما التوفيق وأن يكون الحظ حليفنا في النهاية ونتوج باللقب".

وكان الأهلي قد عاد من تونس بتعادل سلبي في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد رادس.

ويسعى الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 12 في تاريخه والرابعة في آخر خمس نسخ أقيمت.

أما الترجي فيسعى للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه.

وتواجه الفريقان في نهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين من قبل، وتوج الأهلي بلقب نسخة 2012 بينما الترجي حصد لقب 2018 أمام الأهلي.

الأهلي الترجي دوري أبطال إفريقيا محمد الشناوي
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