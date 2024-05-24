ميلان يعلن رحيل مدربه بيولي

الجمعة، 24 مايو 2024 - 11:39

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي - ميلان

أعلن ميلان اليوم الجمعة رسميا فسخ التعاقد مع مدربه ستيفانو بيولي عقب نهاية الموسم الجاري.

وكان ميلان تعاقد مع بيولي في سنة 2019 ومن المفترض أن يستمر التعاقد حتى عام 2025 لكن تم فسخ التعاقد الصيف الجاري.

وخلال رحلته مع ميلان قاد بيولي الرسونيري للتتويج بلقب الدوري في موسم 2021-2022.

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وقاد المدرب صاحب الـ58 عاما ميلان في 239 مباراة فاز في 132 لقاء وتعادل في 55 وخسر في 52.

وسجل ميلان تحت قيادته 434 هدفا واستقبل 279 آخرين.

ويتبقى لبيولي مباراة واحدة مع ميلان سيخوضها غدا السبت في الجولة 38 من الدوري الإيطالي في ملعب فريقه سان سيرو ضد ساليرنتينا.

وضمن ميلان وصافة الدوري الإيطالي الموسم الجاري خلف غريمه التقليدي إنتر المتوج باللقب.

ميلان بيولي
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