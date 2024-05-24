جيرو يعتزل دوليا بعد يورو 2024

أعلن أوليفييه جيرو مهاجم ميلان ومنتخب فرنسا اعتزاله دوليا عقب مشاركته مع بلاده في يورو 2024 رسميا.

أوليفييه جيرو النادي : ميلان فرنسا

وتحدث جيرو لصحيفة "ليكيب" الفرنسية قائلا: "هذه ستكون آخر بطولة لي مع فرنسا، سوف أفتقد ذلك الأمر كثيرا".

وبرر جيرو قرار اعتزاله الدولي قائلا: "يجب أن نفسح المجال للاعبين الشباب، يجب أيضا أن أخذ في عين الاعتبار ألا يكون هناك موسم واحد أكثر من اللازم، عليك أن تجد التوازن الصحيح".

وبدأ جيرو مسيرته مع منتخب فرنسا في عام 2011 وتوج رفقة الديوك بكأس العالم 2018 كما حل وصيفا في نسخة عام 2022.

ويعد جيرو هو الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا بعدما سجل 57 هدفا في 131 مباراة ليتجاوز تيري هنري صاحب الـ51 هدفا.

فيما يأتي كيليان مبابي ثالثا بـ46 هدفا ويليه أنطوان جريزمان بـ44 هدفا ثم ميشيل بلاتيني بـ41 هدفا.

ويلعب منتخب فرنسا في اليورو في المجوعة الرابعة رفقة كل من بولندا وهولندا والنمسا.