مواعيد مباريات اليوم الجمعة 24-5-2024 والقنوات الناقلة.. يد الأهلي والزمالك وبطولة إفريقيا للسلة

الجمعة، 24 مايو 2024 - 10:57

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الزمالك - كرة يد

يشهد اليوم الجمعة عدة مباريات حاسمة في كرة اليد والسلة كما تقام مواجهتين في الدوري المصري.

ففي الدوري المصري سيلتقي إنبي مع سيراميكا كليوباترا في السابعة مساء عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

وفي الوقت ذاته عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" سيواجه فاركو منافسه سموحة.

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وفي المباراة الفاصلة من دوري المحترفين لكرة اليد سيواجه الأهلي منافسه الزمالك في السادسة مساء عبر قناة "أون تايم سبورتس 2".

وعبر القناة ذاتها لكن في التاسعة مساء سيواجه الأهلي منافسه الفتح الرباطي في بطولة إفريقيا لكرة السلة BAL.

أما في دوري السوبر المصري للسلة سيواجه الاتحاد السكندري منافسه سبورتنج في التاسعة مساء.

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كرة يد الأهلي الزمالك كرة سلة
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