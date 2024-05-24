دسلدورف يصعق بوخوم بثلاثية ويقترب من التأهل لـ الدوري الألماني

وضع فورتونا دسلدورف قدما من أجل التأهل لـ الدوري الألماني الموسم المقبل بالفوز على بوخوم بنتيجة 3-0 في ذهاب ملحق الصعود.

ويقام ملحق الصعود بين ثالث ترتيب الدرجة الثانية الألمانية وصاحب المركز السادس عشر في ترتيب الدوري الألماني والذي احتله بوخوم هذا الموسم.

وأقيم لقاء الذهاب في ملعب بوخوم الذي تأخر في الشوط الأول بهدف عكسي عن طريق فيليب هوفمان.

وفي الشوط الثاني استغل الضيوف فرصهم وسجلوا هدفين عن طريق فيليكس كلاوس ويانيك إنجلهاردت.

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم الإثنين المقبل لحسم بطاقة التأهل بشكل رسمي للموسم المقبل.

ويحتاج فورتونا للفوز أو التعادل بأي نتيجة وحتى الخسارة بفارق هدفين من أجل خطف بطاقة العودة للكبار.

فيما يأمل بوخوم في تحقيق نتيجة صعبة للغاية بالفوز بنتيجة بفارق 4 أهداف خارج ملعبه.

وتأهلت فريق هولشتاين كيل وسانت باولي بشكل رسمي للموسم المقبل وسط الكبار.

وهبطت فرق كولن ودارمشتات بشكل رسمي للدرجة الثانية الموسم المقبل.

ولا يعد فورتونا غريبا على كبار الكرة الألمانية إذ هبط للدرجة الثانية فقط في موسم 2019-2020، كما شارك أوروبيا أخرها موسم 1986-87 في بطولة إنترتوتو والتي حقق لقبها.

كما حقق لقب كأس ألمانيا مرتين في موسمي 1978-79 و1979-80.