"الامتنان الأبدي لرجل عظيم".. رانييري يودع كرة القدم بخسارة مثيرة مع كالياري أمام فيورنتينا

اختتم كلاوديو رانييري المدير الفني لـ كالياري مشواره التدريبي الذي استمر لأكثر من 30 عاما بالخسارة من فيورنتينا بنتيجة 3-2 في ختام الموسم من الدوري الإيطالي.

وأقيمت المباراة الخاصة بالجولة 38 من الدوري الإيطالي مبكرا لإفساح المجال للفيولا من أجل خوض نهائي الدوري الأوروبي يوم الأربعاء المقبل ضد أولمبياكوس اليوناني.

وأعلن رانييري (72 عاما) اعتزاله التدريب بعدما تأكد استمرار الفريق في الدوري الإيطالي لموسم آخر.

وأشهرت الجماهير لافتة للمدرب المخضرم: "الامتنان الأبدي لرجل عظيم. شكرا لك يا مستر".

واستمر التصفيق في ملعب سردينيا أرينا لأكثر من دقيقة لجماهير الفريقين المحتشدين في المدرجات وسط دموع المخضرم.

Claudio Ranieri was visibly emotional after receiving a standing ovation from the crowd, players, and referee before the final match of his managerial career. The Premier League winner is set to retire from football 🥹❤️️ 📺 @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/od2uefHgOO — Football on TNT Sports (@footballontnt) May 23, 2024

وتعد تلك الولاية الثانية لرانييري مع كالياري، كما سبق له تدريب فيورنتينا بين 1993 و1997.

وتقدم جياكومو بونافينتورا بهدف في الدقيقة 39 من الشوط الأول.

وفي الثاني قلب الفريق السرديني النتيجة بثنائية أليساندرو ديولا وكينجستون موتاندوا في الدقيقتين 64 و85.

لكن الفيولا عاد في النتيجة بفضل هدف نيكولاس جونزاليس وخطف الفوز بهدف من علامة الجزاء في الدقيقة 90+13 سجلها أرتور ميلو.

الفوز رفع رصيد فيورنتينا لـ 57 نقطة وحجز به المقعد المؤهل الموسم المقبل لدوري المؤتمر الأوروبي.

وفي حال فاز البنفجسي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي يوم الأربعاء سيتأهل للدوري الأوروبي مباشرة.

فيما أنهى كالياري موسمه الأول بعد العودة وسط الكبار في المركز الخامس عشر برصيد 36 نقطة.

مسيرة رانييري

وخلال مسيرته التدريبية الطويلة تولى رانييري تدريب العديد من الفرق وهم فيجور لاميزيا وبوتيولانا وكالياري ونابولي وفيورنتينا وفالنسيا وأتليتكو مدريد وتشيلسي وبارما ويوفنتوس وروما وإنتر ميلان وموناكو ومنتخب اليونان.

هذا بالإضافة لمحطته الأبرز وهي ليستر سيتي حيث قاد الفريق للفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه في سنة 2016.

وبعدها تولى تدريب نانت وفولام وروما مجددا وسامبدوريا وواتفورد وأخيرا كالياري.

وتوج رانييري بلقب الدرجة الثالثة في الدوري الإيطالي مع كالياري وكأس إيطاليا للدرجة ذاتها.

كما صعد معهم مرتين للدوري الإيطالي سنة 1990 و2023.

وصعد مع فيورنتينا للدوري الإيطالي في سنة 1994 وفاز معهم بكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي في 1996.

ومع فالنسيا توج بكأس إسبانيا 1999 وكأس الإنترتوتو الأوروبي 1998 وكأس السوبر الأوروبي 004.

وقاد موناكو للصعود للدوري الفرنسي في سنة 2013.

وأخيرا توج مع ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي في 2016.