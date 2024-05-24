استقالة عمرو أنور من تدريب طنطا

الجمعة، 24 مايو 2024 - 00:33

كتب : FilGoal

عمرو أنور - طنطا

تقدم عمرو أنور المدير الفني لنادي طنطا، باستقالته من تدريب الفريق عقب نهاية الموسم.

وضمن فريق طنطا البقاء في دوري المحترفين، بعد احتلاله المركز السادس برصيد 39 نقطة في مجموعة الهبوط.

وكشف مصدر في تصريحات لـFilGoal.com، أن عمرو أنور اقترب من قيادة فريق "وي" بعد مفاوضات بين الطرفين.

أخبار متعلقة:
دوري المحترفين – دكرنس آخر الهابطين للقسم الثاني (ب) واستمرار أسوان في ختام الموسم دوري المحترفين – حلم العودة للممتاز مستمر.. حرس الحدود إلى الدورة الرباعية دوري المحترفين - مكي يكشف لـ في الجول سبب نقل ملعب مباراة الحدود الأخيرة بالموسم

ويقام دوري المحترفين من 20 فريقا بنظام الدور الواحد، ليتأهل أول 10 فرق إلى مرحلة الصعود للدوري الممتاز، و10 فرق تتنافس على مرحلة الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من مرحلة الصعود إلى الدوري الممتاز مباشرة، وهما بتروجيت وغزل المحلة.

فيما يلعب صاحب المركز الثالث "حرس الحدود" دورة رباعية مع 3 فرق المتأهلين من الدرجة الثانية "الترسانة، وسبورتنج، ومنتخب السويس"، لتحديد المتأهل الأخير إلى الدوري الممتاز.

عمرو أنور طنطا دوري المحترفين
نرشح لكم
دورة الترقي – انتصار مثير لحرس الحدود على الترسانة.. وسبورتنج يسقط منتخب السويس انتهت دورة الترقي – الترسانة (2) - (3) حرس الحدود.. سبورتنج (1) - (0) منتخب السويس مواعيد مباريات الأربعاء 22 مايو - نهائي الدوري الأوروبي.. ودورة الترقي رئيس منتخب السويس يعلن عبر في الجول فتح باب التبرعات للنادي لأجل التأهل للممتاز ردا على طلب الترسانة.. اتحاد الكرة يكشف سبب عدم إقامة الرباعية بحضور جماهيري أزمة بسبب حل لجنة مسابقات القسم الثاني.. واتحاد الكرة يرد لاعب القزازين لـ في الجول: تعرضت لقطع بالرباط الصليبي منذ شهر والإدارة تجاهلت الرد عليّ الترسانة لـ في الجول: سنخاطب اتحاد الكرة لحضور الجماهير بدورة الترقي
أخر الأخبار
دسلدورف يصعق بوخوم بثلاثية ويقترب من التأهل لـ الدوري الألماني 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
"الامتنان الأبدي لرجل عظيم".. رانييري يودع كرة القدم بخسارة مثيرة مع كالياري أمام فيورنتينا 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
استقالة عمرو أنور من تدريب طنطا 58 دقيقة | القسم الثاني
محمد رمضان يشارك في حفل نهائي دوري أبطال إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
بوقرة: الأهلي لن يتأثر بغياب معلول في نهائي دوري أبطال إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
ياسين مرياح: سنحاول فعل هذا بأول 20 دقيقة.. ومباراة صعبة بين أفضل فريقين في إفريقيا ساعة | الكرة المصرية
367 يوما بلا هزيمة.. الهلال يحتفل بالدوري بثلاثية والاتحاد يدمر ضمك برباعية 2 ساعة | سعودي في الجول
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري.. القناة الناقلة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - في منطقة وتر أكيليس.. التشخيص المبدئي لإصابة معلول ضد الترجي 2 تقرير: للعام الثاني على التوالي.. مصطفى محمد يغيب عن نانت لرفض ارتداء قميص دعم المثليين 3 انتهى نهائي الكونفدرالية – الزمالك (1)-(0) نهضة بركان.. الزماااالك البطل 4 كاف يدين أحداث نهائي الكونفدرالية واتخاذ الإجراءات التأديبية إذا لزم الأمر