استقالة عمرو أنور من تدريب طنطا

تقدم عمرو أنور المدير الفني لنادي طنطا، باستقالته من تدريب الفريق عقب نهاية الموسم.

وضمن فريق طنطا البقاء في دوري المحترفين، بعد احتلاله المركز السادس برصيد 39 نقطة في مجموعة الهبوط.

وكشف مصدر في تصريحات لـFilGoal.com، أن عمرو أنور اقترب من قيادة فريق "وي" بعد مفاوضات بين الطرفين.

ويقام دوري المحترفين من 20 فريقا بنظام الدور الواحد، ليتأهل أول 10 فرق إلى مرحلة الصعود للدوري الممتاز، و10 فرق تتنافس على مرحلة الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من مرحلة الصعود إلى الدوري الممتاز مباشرة، وهما بتروجيت وغزل المحلة.

فيما يلعب صاحب المركز الثالث "حرس الحدود" دورة رباعية مع 3 فرق المتأهلين من الدرجة الثانية "الترسانة، وسبورتنج، ومنتخب السويس"، لتحديد المتأهل الأخير إلى الدوري الممتاز.