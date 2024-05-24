ياسين مرياح: سنحاول فعل هذا بأول 20 دقيقة.. ومباراة صعبة بين أفضل فريقين في إفريقيا

يرى ياسين مرياح مدافع الترجي أن فريقه يمتلك الخبرة من أجل حصد لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.

ويستعد الترجي لمواجهة الأهلي يوم السبت في إياب النهائي القاري بعدما انتهى الذهاب في رادس بالتعادل السلبي.

وقال مرياح عبر أون تايم سبورتس: "مباراة صعبة بين أفضل فريقين في إفريقيا، خاصة أن هذا خامس نهائي للأهلي، و90 دقيقة تفصلنا عن اللقب وإن شاء الله من نصيبنا".

وأضاف "الأهلي فريق كبير وأمام جماهيره سيكون هناك ضغط، ولدينا في الترجي من الخبرة والثقافة للخروج من المباراة بنتيجة جيدة".

وأتم "الفرص 50% لكل فريق والمباراة لن تكون سهلة وسنحاول امتصاص ضغط الدقائق الـ 20 الأولى، وبعدها سنحاول التركيز على أداء اللاعبين وإن شاء الله تسير الأمور في صالحنا".

ويستضيف الأهلي فريق الترجي في تمام الثامنة من مساء السبت على استاد القاهرة بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد عاد من تونس بتعادل سلبي في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد رادس.

ويسعى الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 12 في تاريخه والرابعة في آخر خمس نسخ أقيمت.

أما الترجي فيسعى للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه.

وتواجه الفريقان في نهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين من قبل، وتوج الأهلي بلقب نسخة 2012 بينما الترجي حصد لقب 2018 أمام الأهلي.