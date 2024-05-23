الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري.. القناة الناقلة
الخميس، 23 مايو 2024 - 23:02
كتب : FilGoal
يلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري في الجولة 25 من الدوري المصري.
ويواصل الزمالك بطل الكونفدرالية مشواره المحلي بلقاء جديد في الدوري المصري.
وكان لقاء الدور الأول لحساب الجولة الثامنة انتهى بفوز الزمالك بنتيجة 3-0 عن طريق أهداف أحمد سيد "زيزو" (2) وناصر ماهر.
وتعادل الاتحاد سلبيا في الجولة 24 من المسابقة مع زد، فيما تعادل الزمالك 1-1 مع مودرن فيوتشر.
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موعد المباراة
يلتقي الفريقان يوم الإثنين المقبل في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.
ويستضيف استاد برج العرب بالإسكندرية أحداث اللقاء.
وتذاع المباراة على أون تايم سبورتس 1.
وأصبح رصيد الزمالك 25 نقطة من 16 مباراة في المركز الثالث عشر.
فيما يحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 36 نقطة من 24 مباراة.
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