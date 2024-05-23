حلم تريزيجيه يتبخر بسيناريو قاتل.. طرابزون يخسر كأس تركيا من بيشكتاش

الخميس، 23 مايو 2024 - 22:59

كتب : رامي جمال

اول أونواتشو - طرابزون سبور ضد بيشكتاش في نهائي كأس تركيا

تبخر حلم محمود حسن "تريزيجيه" في الظفر ببطولة ثانية له في مسيرته الاحترافية بأقسي سيناريو ممكن ضد بيشكتاش.

وخسر طرابزون سبور نهائي كأس تركيا اليوم الخميس من منافسه بيشكتاش بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جرت في ملعب إسطنبول الأولمبي.

وشهدت المباراة مشاركة تريزيجيه فيها في الشوط الثاني بدلا من تاشاركيس فونتاس في الدقيقة 55.

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افتتح طرابزون سبور أهداف المباراة في الدقيقة 13 عن طريق باول أونواتشو.

وأدرك بيشكتاش التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع من ركلة جزاء عن طريق رشيد غزال.

وفي الدقيقة 54 سجل بيشكتاش الهدف الثاني برأسية من صالح أوكان.

وبينما كانت النتيجة تشير لفوز بيشكتاش ازدادت الإثارة بشدة في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ففي الدقيقة 89 أدرك نيكولاس بيبي التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ولكن عقب احتساب خمس دقائق وقت بدل من الضائع وفي الدقيقة الثالثة منه سجل المعتصم المصراتي هدفا صاروخيا قاتلا خطف به الفوز لبيشكتاش.

وأصبح ذلك اللقب هو الـ11 في تاريخ بيشكتاش ليواصل احتفاظه بالمركز الثاني في عدد مرات الفوز باللقب بفارق سبع مرات عن جالاتا سراي صاحب الرقم القياسي.

فيما توقف رصيد طرابزون عند تسع بطولات كان آخرهم في 2020.

وبذلك لم يستطع تريزيجيه حصد بطولته الثانية مع طرابزون بعد كأس السوبر التركي الذي حصده في سنة 2023.

تريزيجيه طرابزون سبور بيشكتاش كأس تركيا
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