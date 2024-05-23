حلم تريزيجيه يتبخر بسيناريو قاتل.. طرابزون يخسر كأس تركيا من بيشكتاش
الخميس، 23 مايو 2024 - 22:59
كتب : رامي جمال
تبخر حلم محمود حسن "تريزيجيه" في الظفر ببطولة ثانية له في مسيرته الاحترافية بأقسي سيناريو ممكن ضد بيشكتاش.
وخسر طرابزون سبور نهائي كأس تركيا اليوم الخميس من منافسه بيشكتاش بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جرت في ملعب إسطنبول الأولمبي.
وشهدت المباراة مشاركة تريزيجيه فيها في الشوط الثاني بدلا من تاشاركيس فونتاس في الدقيقة 55.
افتتح طرابزون سبور أهداف المباراة في الدقيقة 13 عن طريق باول أونواتشو.
video:1
PAUL ONUACHU NELER YAPTI ÖYLE! 🔥🔥— Sabah Spor (@sabahspor) May 23, 2024
Trabzonspor, yıldız forvetiyle #ZiraatTürkiyeKupası finalinde öne geçti. pic.twitter.com/sUkFYfbMGG
وأدرك بيشكتاش التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع من ركلة جزاء عن طريق رشيد غزال.
video:2
Beşiktaş, Rachid Ghezzal'in penaltı golüyle eşitliği sağladı. #ZiraatTürkiyeKupası pic.twitter.com/orhJqTUmD1— Sabah Spor (@sabahspor) May 23, 2024
وفي الدقيقة 54 سجل بيشكتاش الهدف الثاني برأسية من صالح أوكان.
video:3
Muleka'nın harika asistinde Salih Uçan kafayla çok şık bitirdi. #ZiraatTürkiyeKupası pic.twitter.com/H80loCivtF— Sabah Spor (@sabahspor) May 23, 2024
وبينما كانت النتيجة تشير لفوز بيشكتاش ازدادت الإثارة بشدة في الدقائق الأخيرة من المباراة.
ففي الدقيقة 89 أدرك نيكولاس بيبي التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
video:4
Nicolas Pepe, çok kritik anda sahneye çıktı ve eşitliği sağladı.— Sabah Spor (@sabahspor) May 23, 2024
atv'de yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası finalini canlı izlemek için: https://t.co/ecxV5YEnhr pic.twitter.com/Kj8dYDUaLW
ولكن عقب احتساب خمس دقائق وقت بدل من الضائع وفي الدقيقة الثالثة منه سجل المعتصم المصراتي هدفا صاروخيا قاتلا خطف به الفوز لبيشكتاش.
video:5
Al-Musrati'nin harika golü! 🔥🔥 pic.twitter.com/fZKinDaMhE— Sabah Spor (@sabahspor) May 23, 2024
وأصبح ذلك اللقب هو الـ11 في تاريخ بيشكتاش ليواصل احتفاظه بالمركز الثاني في عدد مرات الفوز باللقب بفارق سبع مرات عن جالاتا سراي صاحب الرقم القياسي.
فيما توقف رصيد طرابزون عند تسع بطولات كان آخرهم في 2020.
وبذلك لم يستطع تريزيجيه حصد بطولته الثانية مع طرابزون بعد كأس السوبر التركي الذي حصده في سنة 2023.