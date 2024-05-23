حلم تريزيجيه يتبخر بسيناريو قاتل.. طرابزون يخسر كأس تركيا من بيشكتاش

تبخر حلم محمود حسن "تريزيجيه" في الظفر ببطولة ثانية له في مسيرته الاحترافية بأقسي سيناريو ممكن ضد بيشكتاش.

وخسر طرابزون سبور نهائي كأس تركيا اليوم الخميس من منافسه بيشكتاش بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جرت في ملعب إسطنبول الأولمبي.

وشهدت المباراة مشاركة تريزيجيه فيها في الشوط الثاني بدلا من تاشاركيس فونتاس في الدقيقة 55.

افتتح طرابزون سبور أهداف المباراة في الدقيقة 13 عن طريق باول أونواتشو.

video:1

PAUL ONUACHU NELER YAPTI ÖYLE! 🔥🔥



Trabzonspor, yıldız forvetiyle #ZiraatTürkiyeKupası finalinde öne geçti. pic.twitter.com/sUkFYfbMGG — Sabah Spor (@sabahspor) May 23, 2024

وأدرك بيشكتاش التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع من ركلة جزاء عن طريق رشيد غزال.

video:2

وفي الدقيقة 54 سجل بيشكتاش الهدف الثاني برأسية من صالح أوكان.

video:3

Muleka'nın harika asistinde Salih Uçan kafayla çok şık bitirdi. #ZiraatTürkiyeKupası pic.twitter.com/H80loCivtF — Sabah Spor (@sabahspor) May 23, 2024

وبينما كانت النتيجة تشير لفوز بيشكتاش ازدادت الإثارة بشدة في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ففي الدقيقة 89 أدرك نيكولاس بيبي التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

video:4

Nicolas Pepe, çok kritik anda sahneye çıktı ve eşitliği sağladı.



atv'de yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası finalini canlı izlemek için: https://t.co/ecxV5YEnhr pic.twitter.com/Kj8dYDUaLW — Sabah Spor (@sabahspor) May 23, 2024

ولكن عقب احتساب خمس دقائق وقت بدل من الضائع وفي الدقيقة الثالثة منه سجل المعتصم المصراتي هدفا صاروخيا قاتلا خطف به الفوز لبيشكتاش.

video:5

وأصبح ذلك اللقب هو الـ11 في تاريخ بيشكتاش ليواصل احتفاظه بالمركز الثاني في عدد مرات الفوز باللقب بفارق سبع مرات عن جالاتا سراي صاحب الرقم القياسي.

فيما توقف رصيد طرابزون عند تسع بطولات كان آخرهم في 2020.

وبذلك لم يستطع تريزيجيه حصد بطولته الثانية مع طرابزون بعد كأس السوبر التركي الذي حصده في سنة 2023.