الفيل: اعتمدنا على المرتدات لاستغلال العامل البدني لـ الزمالك

أوضح علي الفيل لاعب مودرن فيوتشر كيف حاول فريقه استغلال العامل البدني ضد الزمالك في مواجهة الجولة 24 من الدوري المصري,

وفرض التعادل نفسه بنتيجة 1-1 بين الفريقين في لقاء أقيم على استاد المقاولون العرب.

وقال الفيل عبر أون تايم سبورتس: "كل تركيزنا أن نبني على المباراة الماضية، ونعلم أن الزمالك لديه نشوة الفوز بعد حصد اللقب".

وأكمل "طلعت يوسف أوضحلنا أحداث المباراة قبل البداية، ولعبنا بشكل دفاعي جيد وحصدنا نقطة من الزمالك، ونريد العودة لموقعنا الطبيعي في المربع الذهبي بالدوري، وليس الاستمرار في منتصف الجدول".

وأردف "كنا نلعب تحت الكرة ونعتمد على المرتدات لاستغلال العامل البدني للزمالك بعد خوضهم نهائي الكونفدرالية، وحاولنا اللعب على التحولات، ونأمل أن يحالفنا التوفيق في القادم".

وأتم "نقطة أمام فريق كبير سيفرق معنا في الفترة المقبلة".

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تقدم الزمالك بهدف من سيف الجزيري، فيما سجل محمد صادق هدف التعادل لمودرن فيوتشر.

ولأول مرة يتعادل الفريقان في الدوري المصري، حيث فاز الزمالك في المواجهات الخمسة الأولى.